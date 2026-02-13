CONTROALE Amenzi de 6.000 de lei în urma verificărilor DSVSA Satu Mare

Zeci de exploatații, piețe și unități veterinare verificate într-o singură săptămână; nereguli constatate la o fermă din Dumbrava



Medicii veterinari oficiali din cadrul Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare (D.S.V.S.A.), prin Serviciul Control Oficial Sănătate și Bunăstare Animală, au desfășurat, în această săptămână, o amplă acțiune de verificare în județul Satu Mare. Controalele au vizat atât exploatații profesionale și non-profesionale, cât și piețe agroalimentare, cabinete și farmacii veterinare.

71 de controale în exploatații și unități de profil

Potrivit datelor oficiale, inspectorii sanitari veterinari au efectuat un total de 71 de controale. Acestea au urmărit respectarea legislației sanitar-veterinare în vigoare, cu accent pe trasabilitatea animalelor, condițiile de bunăstare și legalitatea comercializării acestora.

Verificările fac parte din programul permanent de supraveghere și control derulat la nivel județean, având ca scop prevenirea răspândirii bolilor la animale și protejarea sănătății publice.

Amendă de 6.000 de lei pentru o exploatație din Dumbrava

În urma neregulilor constatate, inspectorii au aplicat o sancțiune contravențională, constând într-o amendă în valoare totală de 6.000 de lei.

Sancțiunea a fost aplicată unei exploatații profesionale din localitatea Dumbrava, pentru vânzarea sau înstrăinarea animalelor fără documentele prevăzute de legislația sanitar-veterinară în vigoare.

Reprezentanții autorității reamintesc că documentele de mișcare și identificare a animalelor sunt obligatorii, acestea asigurând trasabilitatea și controlul sanitar necesar în cazul apariției unor focare de boală.

Controale pentru siguranța consumatorilor și sănătatea animalelor

Acțiunile de verificare vor continua și în perioada următoare, autoritățile subliniind importanța respectării normelor legale de către toți operatorii din domeniu.

Respectarea legislației nu este doar o obligație legală, ci și o măsură esențială pentru protejarea sănătății animalelor și a consumatorilor.