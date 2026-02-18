CONTROALE Tânăr de 20 de ani, prins la volan cu permisul suspendat pe o stradă din Satu Mare

Peste 300 de sancțiuni aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul acțiunilor de menținere a ordinii publice

Polițiștii din cadrul Poliția Municipiului Satu Mare au oprit în trafic, în noaptea de 18 februarie, în jurul orei 01:00, un autoturism care circula pe strada Botizului din municipiu.

La volan se afla un tânăr de 20 de ani, din Satu Mare. În urma verificărilor efectuate, oamenii legii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Dosar penal pentru conducere cu permisul suspendat

Pe numele tânărului au fost demarate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendat.

Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs fapta.

Acțiuni ample pentru ordine și siguranță publică

Totodată, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la data de 17 februarie, activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică la nivelul județului.

În cadrul acțiunilor, au fost aplicate peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 22.000 de lei.

De asemenea, în urma activităților de prevenire a faptelor antisociale și a celor de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier, polițiștii au aplicat peste 250 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 65.000 de lei.

Acțiunile vor continua și în perioada următoare, scopul fiind creșterea siguranței cetățenilor și reducerea riscurilor în trafic.