Două accidente rutiere în județul Satu Mare: patru persoane au ajuns la spital

Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare au intervenit, în ultimele zile, la două accidente rutiere produse pe raza județului, în urma cărora patru persoane au fost rănite și transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Primul eveniment a avut loc în data de 13 februarie, în jurul orei 16:00, pe DN 19, în localitatea Botiz. Din primele cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că o tânără de 26 de ani, din localitatea Sâi, aflată la volanul unui autoturism, nu ar fi păstrat distanța de siguranță față de autoturismul care circula în fața sa, condus de o femeie de 35 de ani, din localitatea Coca.

În urma impactului, conducătoarea auto de 35 de ani a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Ambele șoferițe au fost testate cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cel de-al doilea accident s-a produs în data de 14 februarie, la ora 20:37, pe strada Victoriei, din orașul Negrești-Oaș. Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș au stabilit, în urma verificărilor preliminare, că o femeie de 26 de ani, din localitatea Orașu Nou, nu s-ar fi asigurat corespunzător la efectuarea unui viraj la stânga și a intrat în coliziune cu un motociclu condus de un minor de 16 ani, din localitatea Vama, care circula regulamentar.

În urma impactului, atât conducătorul motociclului, cât și un pasager de 17 ani au suferit vătămări corporale, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Și în acest caz, testările cu aparatul etilotest au indicat rezultate negative.

Polițiștii continuă cercetările în ambele cauze pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au produs accidentele.

Foto accident