Expoziția „Momente de pace din viața și opera lui Ady Endre”, prezentată elevilor de la Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”

Expoziția itinerantă „Momente de pace din viața și opera lui Ady Endre” a ajuns la Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”, unde elevii claselor V–VIII au participat la o activitate interactivă dedicată cunoașterii vieții și creației unuia dintre fondatorii poeziei maghiare moderne.

Prin intermediul prezentărilor și discuțiilor interactive, organizatorii au urmărit să-i apropie pe elevi de ideile și universul literar al lui Ady Endre, punând accent pe contextul istoric și cultural în care acesta a creat.

Programul educațional muzeal va continua până în primăvara anului 2027 și va fi prezentat în mai multe unități de învățământ din Satu Mare, Carei și Tășnad. Activitățile sunt recomandate elevilor din clasele V–XII.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate o pot contacta pe Ágota Márk-Nagy, educator muzeal, la numărul de telefon 0723 617 126.

Activitatea face parte din proiectul „Mon-Architectu” (ID ROHU00530), finanțat prin Programul Interreg VI-A România–Ungaria al Uniunii Europene.