INFRASTRUCTURĂ Lovitură pentru Satu Mare: lucrările la Drumul Expres spre Oar încep abia în mai 2027

Deși contractul a fost semnat în 2025, execuția celor aproape 11 kilometri de drum de mare viteză este amânată

Vești proaste pentru sătmăreni în ceea ce privește unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din zonă. Deși contractul pentru realizarea Drumului Expres Satu Mare – Oar a fost semnat în octombrie 2025, ordinul de începere prevede ca execuția efectivă a lucrărilor să înceapă abia la 3 mai 2027.

Potrivit informațiilor oficiale, „în data de 12.12.2025 a fost emis ordinul de începere, cu data de începere a execuției lucrărilor 03.05.2027”.

Contract semnat, autorizație emisă, dar start întârziat

Autorizația de construire pentru Drumul Expres Satu Mare – Oar a fost emisă în noiembrie 2025 de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Pe 21 octombrie 2025, directorul general al Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, anunța semnarea contractului pentru construcția drumului expres care va asigura inclusiv legătura cu frontiera dintre România și Ungaria.

Antreprenorul desemnat, Construcții Erbașu, are la dispoziție 720,48 milioane de lei (fără TVA) și un termen de 24 de luni pentru finalizarea celor 10,83 kilometri de drum de mare viteză. Contractul (FIDIC Roșu) este finanțat prin Programul Transport 2021–2027.

Ce presupune proiectul „Someș Expres”

Drumul Expres Oar – Satu Mare, denumit „Someș Expres”, va avea două benzi pe sens. Pe traseu vor fi construite:

două noduri rutiere;

două parcări;

un Centru de Întreținere și Control (CIC).

Traseul va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și se va racorda, în zona localității Oar, la drumul expres M49 de pe teritoriul Ungariei.

Context bugetar și precedent

Amânarea nu este un caz izolat. În 2025, CNAIR a transmis ordin de începere a lucrărilor pentru lotul 1 al Drumului Expres Arad – Oradea cu termen de start abia 1 martie 2027, invocând limitări bugetare.

În același timp, premierul României, Ilie Bolojan, declara în decembrie 2025 că există constructori dispuși să înceapă lucrările pe cheltuială proprie la unele proiecte, chiar dacă statul nu ar putea deconta sumele în 2026.

Un proiect strategic, încă în așteptare

Drumul Expres Satu Mare – Oar ar urma să fie al doilea mare proiect rutier realizat în România de Construcții Erbașu, compania executând în prezent lucrări pe Autostrada Transilvania.

Pentru sătmăreni însă, vestea rămâne una dificilă: un proiect esențial pentru conectarea rapidă la rețeaua europeană de transport va trebui să mai aștepte încă doi ani până la debutul efectiv al lucrărilor.