INOVAȚIE „Puterea îmbrățișării în terapie” – echipa SJU Satu Mare în vizită de învățare la AKH Viena

Experiență internațională în neonatologie: învățând de la cei mai buni pentru a aduce omenie și profesionalism în secțiile locale

Echipa medicală a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, formată din dr. Cadar Ștefana, dr. Timoc Alexandra, dr. Toth Basa Boglarka, as. Opriș Otilia și Boldan Eva, a vizitat secția de Terapie Intensivă Neonatală și secția de post-terapie a AKH Viena. Vizita a fost ghidată de doamna dr. Katrin Klebermass-Schrerehof, în cadrul proiectului „Puterea îmbrățișării în terapie”.

Învățare de la cei mai buni

Experiența la AKH Viena a oferit echipei medicale oportunitatea de a observa cum aparatura de ultimă generație, combinată cu profesionalismul și empatia, transformă actul medical într-o experiență umană și eficientă.

„Este o onoare să înveți de la cei mai buni. AKH Viena ne-a arătat că după investițiile în aparatură, încrederea și omenia sunt calitățile care încoronează valoarea”, a declarat echipa medicală.

Recunoștință și colaborare

„Suntem recunoscători Asociației Arnis și echipei secției Neonatologie care se implică în acest proiect și împreună cu care învățăm atât de multe și creștem atât de frumos”, a adăugat echipa Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Proiectul „Puterea îmbrățișării în terapie” subliniază importanța abordării umane în neonatologie, demonstrând că tehnologia, empatia și colaborarea internațională pot salva și îmbunătăți vieți încă din primele momente.