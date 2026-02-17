JUSTIȚIE. Bilanț 2025 la Tribunalul Satu Mare: peste 44.000 de dosare soluționate la nivelul instanțelor din circumscripție

Conducerea instanței a prezentat datele activității într-o conferință de presă susținută la sediul instituției

Bilanțul activității pe anul 2025 al Tribunalul Satu Mare a fost prezentat marți, 17 februarie, în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul instituției.

Raportul a fost susținut de judecătorul Mureșan Cardonel Felix, președintele instanței, judecătoarea Micle Laura Isabella, vicepreședinte, și judecătorul Remus Nemeș, președintele Secției Penale și conducătorul Biroului de Informații și Relații Publice.

Tribunalul Satu Mare funcționează în circumscripția Curtea de Apel Oradea, fiind instanță cu personalitate juridică și ordonator terțiar de credite, organizată potrivit Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.

Volum de activitate: peste 44.500 de dosare în sistemul județean

În anul 2025, Tribunalul Satu Mare și judecătoriile din circumscripția sa au avut de soluționat 44.540 de dosare, dintre care:

12.146 dosare aflate în stoc la finele anului 2024;

32.394 dosare nou înregistrate.

Au fost soluționate 32.549 dosare, iar la 31 decembrie 2025 au rămas nesoluționate 11.991 dosare, incluzând 745 dosare suspendate.

Comparativ cu 2024, volumul total de activitate a scăzut cu 3.438 dosare, însă complexitatea cauzelor a crescut, complexitatea cumulată ajungând la 195.267.

Situația la nivelul judecătoriilor

Judecătoria Satu Mare

22.904 dosare de soluționat;

18.379 dosare soluționate;

4.525 dosare rămase în stoc (291 suspendate).

Încărcătura medie pe judecător a fost de 1.141,5 dosare raportat la dosarele nou intrate și 1.413,8 dosare raportat la volumul total.

Judecătoria Carei

8.845 dosare de soluționat;

6.260 dosare soluționate;

2.585 dosare rămase în stoc.

Încărcătura medie a fost de 1.004,4 dosare pe judecător (nou intrate) și 1.551,8 dosare raportat la volumul total.

Judecătoria Negrești-Oaș

5.262 dosare de soluționat;

3.424 dosare soluționate;

1.838 dosare rămase în stoc.

Încărcătura medie pe post a fost de 810 dosare raportat la cauzele nou intrate și 1.315,5 dosare raportat la volumul total.

Activitatea Tribunalului Satu Mare

La nivelul instanței, în 2025 au fost de soluționat 7.529 dosare, dintre care 4.937 nou înregistrate.

Au fost soluționate 4.486 dosare, iar la finalul anului au rămas în stoc 3.043 dosare (257 suspendate).

Încărcătura medie pe judecător (16,3 posturi ocupate) a fost:

302,9 dosare raportat la dosarele nou intrate;

461,9 dosare raportat la volumul efectiv;

810,4 dosare raportat la volumul adiționat.

Eficiență: grad „Eficient” pentru al doilea an consecutiv

Tribunalul Satu Mare a obținut în 2025 gradul general de eficiență „Eficient”, conform criteriilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii.

Printre indicatorii relevanți:

Rata de soluționare a dosarelor: 90,9% (grad „Satisfăcător”);

92,2% dintre dosare au fost soluționate în maximum un an („Foarte eficient”);

Durata medie de soluționare: 6,8 luni în materii non-penale și 1 lună în penal;

11,8% dintre hotărâri au fost redactate peste termenul legal, instanța încadrându-se totuși în grad „Foarte eficient”.

Atacabilitate și desființări

În 2025, 24,29% dintre hotărârile pronunțate au fost atacate cu apel sau recurs, procent în scădere față de anul precedent.

Indicele de desființare/modificare/casare a fost de 4,77%, în ușoară creștere față de 2024.

Secția penală a înregistrat cel mai redus indice de desființare – 2,45%.

Obiective pentru 2026

Conducerea Tribunalului a subliniat că prioritățile pentru anul 2026 vizează:

îmbunătățirea indicatorilor de eficiență;

ocuparea schemei de personal;

suplimentarea fondurilor necesare funcționării instanței;

continuarea demersurilor pentru reabilitarea și extinderea sediului Judecătoriei Negrești-Oaș.

În concluzie, bilanțul pe 2025 reflectă un efort susținut al corpului profesional al instanțelor din județ, într-un context în care volumul dosarelor a scăzut, dar complexitatea cauzelor a crescut.