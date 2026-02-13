JUSTIȚIE O sătmăreancă a câștigat la CEDO procesul împotriva statului român într-un caz de violență domestică

România, condamnată pentru modul în care a gestionat cazul Valericăi Cionca

România a fost găsită vinovată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un dosar privind gestionarea unui caz de violență domestică. Hotărârea, pronunțată în ianuarie 2026, vizează cazul Valericăi Cionca, o femeie din Satu Mare care a reclamat lipsa unei intervenții eficiente din partea autorităților române, conform Satu Mare Just.

Violențe petrecute în 2015, anchete prelungite ani la rând

Faptele de violență au avut loc în anul 2015. Potrivit datelor prezentate în fața instanței europene, anchetele desfășurate în România au fost marcate de întârzieri și lipsă de eficiență, situație care a afectat protecția victimei.

După epuizarea căilor de atac interne, Valerica Cionca a sesizat instanța europeană, invocând încălcarea drepturilor sale fundamentale, potrivit Satu Mare Just.

Condamnare pentru încălcarea Convenției

În hotărârea pronunțată, Curtea a constatat încălcarea Convenției Europene a Drepturilor Omului, apreciind că statul român nu a gestionat cazul cu diligența necesară pentru protejarea victimei violenței domestice, scrie Satu Mare Just.

În consecință, România a fost obligată la plata unor despăgubiri către reclamantă.

Un semnal de alarmă privind protecția victimelor

Cazul Cionca readuce în atenție limitele sistemului național în prevenirea și combaterea violenței domestice și necesitatea unor mecanisme mai eficiente de intervenție și protecție.

Decizia Curții reprezintă nu doar o reparație individuală, ci și un semnal clar privind responsabilitatea statului de a acționa prompt și eficient în astfel de situații.