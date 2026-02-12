Lecție interactivă de limba română pentru copii, la Biblioteca Județeană Satu Mare

La Biblioteca Județeană Satu Mare a avut loc o nouă întâlnire din cadrul cursului conversațional de limba română „Csevegő”, dedicat copiilor care doresc să își dezvolte abilitățile de comunicare.

În cadrul activității de ieri, participanții au continuat să descifreze formele flexionare ale indicativului prezent și au exersat alcătuirea de propoziții, prin exerciții interactive și activități adaptate nivelului lor de vârstă.

De asemenea, copiii au învățat cuvinte și expresii noi pornind de la cartea „Nu plânge, totul va fi bine!”, de Katja Reider, descoperind prin lectură nu doar elemente de vocabular, ci și mesaje pozitive despre încredere și curaj.

Cursul „Csevegő” face parte din programul educațional al bibliotecii și urmărește să sprijine copiii în aprofundarea limbii române într-un cadru prietenos și interactiv.