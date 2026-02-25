MEDIU Conducerea AFM vine la Satu Mare: finanțări pentru eficiență energetică și infrastructură verde, în prim-plan

Reprezentanți ai Administrației Fondului pentru Mediu și ai Agenției Naționale pentru Mediu discută cu autoritățile și mediul de afaceri despre proiecte cu impact direct în comunitate

La invitația deputatului Mircea Govor și a conducerii Consiliul Județean Satu Mare, președintele Administrația Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, va efectua joi, 26 februarie 2026, o vizită de lucru în județul Satu Mare.

Din delegație mai fac parte vicepreședintele Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate, Laurențiu-Alexandru Păștinaru, precum și directorul Direcției Generale Proiecte din cadrul AFM, Mălin Ionuț Paicu.

Dialog cu administrația și mediul de afaceri

Întâlnirea va avea loc începând cu ora 11:00, în sala de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, și va reuni reprezentanți ai administrației locale, ai mediului de afaceri și ai comunităților interesate de accesarea programelor de finanțare în domeniul mediului.

Discuțiile vor viza:

programe de finanțare destinate autorităților locale și mediului privat

investiții în eficiență energetică

dezvoltarea infrastructurii verzi

reducerea costurilor pentru cetățeni

susținerea economiei locale prin proiecte concrete

Investiții verzi și soluții pentru comunitate

Evenimentul are loc într-un context marcat de accelerarea investițiilor și de nevoia unor soluții reale pentru protejarea mediului, crearea de locuri de muncă și creșterea competitivității județului Satu Mare.

Totodată, întâlnirea reflectă colaborarea constantă dintre Guvern și administrațiile locale pentru continuarea proiectelor care răspund nevoilor reale ale comunităților și pentru atragerea de fonduri destinate dezvoltării durabile a județului.