







Astăzi a avut loc ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice, desfășurată sub conducerea prefectului Altfatter Tamás, alături de subprefectul Cristian Valer Beseni.





Conform ordinii de zi, tema principală a întâlnirii a fost prezentarea noutăților legislative în domeniul sănătății, material susținut de către Mihaela Curta, președinte - director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Satu Mare.





În cadrul prezentării au fost evidențiate principalele drepturi ale persoanelor asigurate, precum și serviciile incluse în pachetul de bază din asistența medicală primară, respectiv servicii curative, preventive și consultații la domiciliu. Totodată, s-a pus accent pe importanța consultațiilor periodice pentru pacienții cu afecțiuni cronice, precum și pe rolul consultațiilor preventive destinate persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, în vederea depistării precoce a unor afecțiuni și menținerii stării de sănătate.

De asemenea, au fost prezentate condițiile de acces la analize de laborator și investigații imagistice decontate, precum și informații utile privind utilizarea cardului național de sănătate și a cardului european de sănătate, instrumente esențiale pentru accesarea serviciilor medicale atât în țară, cât și în statele membre ale Uniunii Europene.





„Susținerea unui sistem de sănătate accesibil și eficient pentru persoanele vârstnice reprezintă o prioritate constantă. Informarea corectă și completă a beneficiarilor este esențială pentru valorificarea drepturilor acestora și pentru creșterea gradului de acces la serviciile medicale. Instituția Prefectului va rămâne un partener activ în promovarea unor politici publice care să răspundă nevoilor reale ale seniorilor și să contribuie la îmbunătățirea calității vieții acestora.” – prefect Altfatter Tamás.