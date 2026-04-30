Workshop dedicat studenților UVVG la Facultatea de Farmacie





„Perspective moderne în consilierea pacientului"

Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș" din Arad a organizat workshop-ul „Perspective moderne în consilierea pacientului", un eveniment dedicat formării viitorilor profesioniști din domeniul farmaceutic.

Activitatea, organizată de Facultatea de Farmacie se înscrie într-un amplu demers al rectorului UVVG, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, de a oferi studenților universității posibilitatea de a interacționa cât mai de aproape cu specialiști din domeniul în care studiază, pentru a le facilita o integrare cât mai ușoară în piața forței de muncă, la absolvire.

Workshop-ul, organizat de prof. univ. dr. Simona Ardelean, decan al Facultății de Farmacie din cadrul UVVG și de conf. univ. dr. Adriana Dărăban, prodecan al aceleiași facultăți, a avut ca obiectiv dezvoltarea competentelor practice de comunicare ale studenților, esențiale într-un context medical în continuă schimbare. Reprezentanții facultății au subliniat faptul că rolul farmacistului depăşește simpla

eliberare medicamentelor, acesta fiind și un consilier de sănătate, iar modul în care transmite informația poate influența direct succesul tratamentului și relația de încredere cu pacientul.

Au participat reprezentanți ai unor companii farmaceutice, care au oferit asistenței perspective aplicate din mediul profesional, exemple concrete și soluții pentru situații frecvent întâlnite în practică.

În cadrul sesiunilor interactive, studenții au învățat cum să gestioneze situații dificile, cum să comunice eficient cu pacienți sceptici și cum să explice clar mecanisme terapeutice complexe. Totodată, una dintre temele centrale ale workshop-ului a fost provocarea filtrării informației, în contextul în care pacienții vin adesea cu informații preluate din mediul online.

Prin jocuri de rol și studii de caz coordonate de invitați, participanții și-au exersat abilitățile de comunicare într-un mediu controlat, apropiat de realitatea profesiei.