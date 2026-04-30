



Grupul de Acțiune Locală „Zona Sătmarului” își diversifică domeniul de activitate, prin introducerea unor noi servicii, decizie adoptată în cadrul adunării generale anuale desfășurate la Micula.

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a subliniat importanța acestei dezvoltări, precizând că în portofoliul grupului vor fi incluse, în perioada următoare, servicii precum înființarea unui centru de resurse pentru dezvoltare rurală, dar și extinderea activității prin servicii sociale.

Potrivit acestuia, activitatea grupurilor de acțiune locală are un rol esențial în dezvoltarea județului, contribuind la modernizarea comunităților rurale și la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Prin aceste noi direcții, GAL „Zona Sătmarului” își consolidează rolul de partener activ în susținerea dezvoltării locale și în atragerea de oportunități pentru comunitățile din mediul rural.