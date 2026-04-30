







Astăzi, 30.04.2026, la sediul Instituției Prefectului Județul Satu Mare, a avut loc ședința Comisiei de Dialog Social. Întâlnirea a fost prezidată de prefectul Altfatter Tamás alături de subprefectul Cristian Valer Beseni și a avut ca temă principală analiza situației contractelor de muncă și a dinamicii relațiilor de muncă la nivelul județului.





Pe ordinea de zi s-a aflat prezentarea privind situația contractelor individuale de muncă și a contractelor colective de muncă, precum și analiza numărului de angajați și a nivelului de salarizare în economia județului, pe domenii de activitate. Materialul a fost susținut de Cristian Sasu, inspector-șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Satu Mare.





Principalele coordonate ale pieței muncii la nivel județean relevă faptul că la nivelul lunii aprilie 2026, județul Satu Mare înregistra 75.940 de salariați activi, dintre care 36.111 femei și 39.829 bărbați. Totodată, majoritatea contractelor individuale de muncă sunt încheiate pe perioadă nedeterminată - 74.968, comparativ cu 6.120 contracte pe perioadă determinată, ceea ce reflectă un grad relativ stabil al relațiilor de muncă.





În ceea ce privește structura contractelor, 69.812 sunt încheiate cu normă întreagă, iar 11.272 cu timp parțial. De asemenea, în județ își desfășoară activitatea 1.035 angajați străini, și există un număr de 317 angajatori care au încheiate contracte de muncă cu salariaţi străini. În planul dialogului colectiv, la finalul lunii martie 2026 erau înregistrate 676 contracte colective de muncă active, dintr-un total de 1.233 de unități eligibile pentru negociere colectivă.





Un punct distinct l-a constituit analiza angajaților remunerați la nivelul salariului minim pe economie, care totalizează 15.360 de contracte, cele mai multe fiind în domenii precum construcțiile (3.310), comerțul (2.257) și administrația publică (1.970).





„Consolidarea dialogului social reprezintă o condiție esențială pentru dezvoltarea unui climat economic stabil și pentru protejarea intereselor tuturor părților implicate. În același timp, este important să susținem politici care să încurajeze ocuparea forței de muncă, să reducă vulnerabilitățile din piața muncii și să ofere predictibilitate mediului economic. Instituția Prefectului va continua să sprijine inițiativele care contribuie la echilibrarea relațiilor de muncă, la creșterea gradului de ocupare și la îmbunătățirea calității vieții în județ.” – prefect Altfatter Tamás.