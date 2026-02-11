NORD VEST TV De la fermă la furculiță: povestea succesului Samus Lact și lupta fermierilor sătmăreni pentru un viitor sustenabil

Invitatul emisiunii Actualitatea sătmăreană de marți, 10 februarie a fost Daniel Frei – președintele Cooperativei Agricole Samus Lact și lider al Uniunii Naționale a Cooperativelor din Sectorul Taurin (UNCST – BOVICOOP)

Produsele locale, agricultura sustenabilă, cooperarea între fermieri și provocările pieței agroalimentare au fost principalele subiecte discutate în cadrul ediției de marți, 10 februarie 2026, a emisiunii Actualitatea Sătmăreană, difuzată de Nord Vest TV. Invitatul emisiunii a fost Daniel Frei, președintele Cooperativei Agricole Samus Lact și lider al Uniunii Naționale a Cooperativelor din Sectorul Taurin – BOVICOOP, una dintre cele mai importante structuri asociative din zootehnia românească.

Discuția a oferit o imagine amplă asupra drumului parcurs de fermierii sătmăreni în ultimii 13 ani, asupra modului în care s-a construit unul dintre cele mai solide branduri locale din industria laptelui și asupra provocărilor majore care se conturează la nivel european.

Produse locale: prospețime și calitate

Un prim argument esențial pentru consumul produselor Samus Lact este traseul extrem de scurt de la fermă la raft.

„Laptele pleacă dimineața de la fermă și ajunge rapid în magazin și în farfuria consumatorului. Respectăm conceptul european de la fermă la furculiță, ceea ce înseamnă prospețime, calitate și siguranță alimentară”, a explicat Daniel Frei.

Pe lângă avantajele pentru consumatori, acest model reduce considerabil amprenta de carbon, prin diminuarea transportului pe distanțe lungi și a consumului de combustibil.

Toți membrii cooperativei accesează programe de bunăstare a animalelor, investind constant în condiții moderne de creștere și îngrijire.

„Vacile trebuie să fie cât mai aproape de mediul lor natural, fără stres, pentru a produce un lapte de calitate superioară”, a subliniat Frei.

În același timp, fermierii Samus Lact derulează proiecte de protecție a mediului, cu platforme moderne de compostare și utilizarea gunoiului de grajd drept îngrășământ natural, reducând semnificativ utilizarea substanțelor chimice.

Banii rămân în Satu Mare: dezvoltare economică locală

Un alt beneficiu major al produselor locale este impactul economic direct asupra comunității. Samus Lact are în prezent 20 de angajați, urmând să creeze noi locuri de muncă.

„Plătim taxe în Satu Mare, investim în Satu Mare și susținem familii din Satu Mare. Fiecare produs cumpărat înseamnă un sprijin direct pentru economia locală”, a arătat președintele cooperativei.

Samus Lact face parte din Uniunea Națională a Cooperativelor din Sectorul Taurin (UNCST – BOVICOOP), care reunește peste 1.100 de fermieri din 11 județe, dintre care șase cooperative dețin și unități de procesare.

Strategia este una clară: fiecare cooperativă produce ceea ce știe mai bine, valorificând specificul local, de la brânzeturi maturate în Harghita, până la produse acidofile și smântână în zona Sătmarului.

Relația cu Ministerul Agriculturii , dialog constant și sprijin instituțional

Un capitol important al discuției a vizat colaborarea foarte bună cu Ministerul Agriculturii și instituțiile subordonate, considerată esențială pentru stabilitatea sectorului.

Daniel Frei a subliniat că, în ultimii ani, mai mulți miniștri ai Agriculturii au vizitat județul Satu Mare, au discutat direct cu fermierii și au încercat să identifice soluții concrete pentru problemele din teren.

„Accesul la factorii decizionali este real. Avem deschidere la APIA, la Direcția Agricolă, la DSVSA, iar atunci când apar probleme serioase, ele pot fi transmise direct la nivel de minister. Nu multe țări europene oferă acest tip de acces fermierilor”, a declarat Frei.

Sprijin real din partea deputatului PSD, Mircea Govor

În acest context, liderul Samus Lact a apreciat implicarea deputatului PSD de Satu Mare, Mircea Govor, care a susținut constant interesele fermierilor din județ și a facilitat dialogul cu autoritățile centrale.

„Este important ca vocea fermierilor să ajungă în Parlament și la nivel guvernamental. Am avut sprijin real, nu doar promisiuni”, a punctat acesta.

Piața laptelui traversează o perioadă extrem de dificilă, cu fluctuații majore și scăderi dramatice ale prețului la poarta fermei.

„Astăzi, prețul laptelui a ajuns la 1,40 lei/litru. Este un nivel care pune în pericol însăși existența fermelor”, avertizează Daniel Frei.

Retailerii folosesc laptele ca produs de atracție, vândut aproape fără adaos comercial, ceea ce creează o competiție inegală pentru producătorii locali.

Acordul MERCOSUR, un risc major pentru zootehnia românească

Discuția a abordat și Acordul MERCOSUR, care ar putea afecta puternic crescătorii de animale din România.

„Pentru sectorul bovinelor de carne și pentru avicultură, acest acord poate însemna pierderi uriașe. Costurile de producție din America de Sud sunt incomparabil mai mici”, a explicat Frei.

Cooperarea ,soluția pe termen lung

După 13 ani de activitate, Samus Lact demonstrează că asocierea este cheia succesului.

„Cooperativa modernă nu are nimic în comun cu vechile CAP-uri. Este o structură democratică, transparentă și eficientă. Fără cooperare, fermierii mici nu pot supraviețui”, a concluzionat Daniel Frei.

Astăzi, Samus Lact este un reper național în industria laptelui, demonstrând că agricultura românească poate fi modernă, competitivă și sustenabilă.

Mesajul este simplu și clar: consumați produse locale, susțineți fermierii sătmăreni și investiți în viitorul comunității.