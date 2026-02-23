NOROC Un sătmărean a câștigat zeci de mii de lei la Loto

Extragerea specială de Dragobete aduce peste 36.000 de câștiguri în valoare totală de aproape 3 milioane de lei

Un sătmărean a devenit mai bogat după extragerea Loteriei Române de duminică, 22 februarie. La Noroc Plus, categoria a II-a, biletul norocos jucat la o agenție loto din Satu Mare a câștigat 51.461,52 de lei. Evenimentul face parte din ediția specială de Dragobete, care a adus în total 36.172 de câștiguri, însumând peste 2,94 milioane de lei.

Reporturi impresionante pentru tragerile următoare

Seria extragerilor continuă joi, 26 februarie, cu Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, la mai multe categorii fiind în joc reporturi consistente:

Loto 6/49 , categoria I: peste 2,82 milioane de lei (peste 553.700 euro)

Noroc : report cumulat de peste 5,06 milioane de lei (peste 994.200 euro)

Joker , categoria I: peste 54,36 milioane de lei (peste 10,66 milioane euro), categoria a II-a: peste 301.500 de lei

Noroc Plus , categoria I: peste 92.500 de lei

Loto 5/40 , categoria I: peste 1,09 milioane de lei, categoria a II-a: peste 72.300 de lei

Super Noroc, categoria I: peste 61.600 de lei

Emoții și oportunități pentru sătmăreni

Tragerile Loteriei Române oferă șanse importante pentru jucători, atât prin câștiguri imediate, cât și prin reporturi consistente la categoriile principale. Sătmărenii pasionați de jocurile loto pot încerca norocul în continuare, sperând să devină următorii câștigători deosebit de norocoși.