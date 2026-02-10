OMUL DE ZĂPADĂ CARE VOIA SĂ ÎNTÂLNEASCĂ SOARELE Spectacol pentru întreaga familie, la Teatrul de Nord

Odată cu ultima ninsoare, animalele pădurii așteaptă cel mai important eveniment: prima apariție a soarelui. Toți știu ce înseamnă acest moment pentru prietenul lor, Omul de zăpadă – mai puțin el. De aici începe călătoria sa în căutarea soarelui și a răspunsurilor la cele mai importante întrebări pe care și le poate pune un om de zăpadă.