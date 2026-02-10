OMUL DE ZĂPADĂ CARE VOIA SĂ ÎNTÂLNEASCĂ SOARELE Spectacol pentru întreaga familie, la Teatrul de Nord

Luna iubirii nu este doar despre îndrăgostiți, ci și despre bucuria de a fi împreună. De aceea, Teatrul de Nord dedică un spectacol întregii familii, oferind copiilor, părinților și bunicilor un prilej de a se bucura de lumea poveștilor, dincolo de graba cotidiană.
Duminică, 15 februarie, de la ora 11.00, Trupa Mihai Raicu vă invită la „Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele”, o piesă pentru copii scrisă de Matei Vișniec, unul dintre cei mai montați autori români contemporani. Spectacolul vorbește cu duioșie despre aventură, prietenii neașteptate și curajul de a pune întrebări, deschizând ușa imaginației atât celor mici, cât și celor mari, care pot redescoperi plăcerea jocului.
Odată cu ultima ninsoare, animalele pădurii așteaptă cel mai important eveniment: prima apariție a soarelui. Toți știu ce înseamnă acest moment pentru prietenul lor, Omul de zăpadă – mai puțin el. De aici începe călătoria sa în căutarea soarelui și a răspunsurilor la cele mai importante întrebări pe care și le poate pune un om de zăpadă.
Spectacolul este pus în scenă de Tudor Dreve, într-o montare care invită publicul să redescopere emoția și jocul copilăriei. În distribuție: Crina Andriucă, Sergiu Tăbăcaru, Dana Moisuc, Anca Dogaru, Cristian But, Lucia Maria Racșan, Alexandra Odoroagă, Tibor Székely. Scenografia Cosmin Stancu, coregrafia Roxana Fânață.
Bilete se pot achiziționa la Agenția Teatrală de pe str. Horea nr. 6, dar și online accesând https://teatruldenord.biletmaster.ro/ron/PlaceInfo/2201.