Peste 240 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 242 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Suedia – 90 locuri de muncă pentru: electician; operator de proces -zona topitoriei ; operator de proces -turnare continuă; mecanic – zona laminorului la cald; electician – zona de turnare; electrician – macarale și echipamente ridicare; mecanic – macarale și echipamente ridicare; operator de proces – zona laminorului la cald; mecanic – zona topitorie.

Norvegia – 48 locuri de muncă pentru: lucrător în producție – prelucrarea somonului; mecanic biciclete.

Irlanda – 25 locuri de muncă pentru: îngrijitor persoane; zidar-pietrar.

Olanda – 21 locuri de muncă pentru: inspector veterinar; mecanic de asamblare; personal de punte; timonier.

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Croația – 15 locuri de muncă pentru menajeră.

Germania – 10 locuri de muncă pentru lucrător în producție – procesare produse din carne.

Finlanda – 10 locuri de muncă pentru: mașinist CNC; montator țevi în șantier naval; sudor TIG; sudor MIG/MAG; măcelar.

Slovenia – 6 locuri de muncă pentru: chimist dezvoltare produse cosmetic; cameristă hotel; bucătar a la carte; ospătar (chelner).

Franța – 2 locuri de muncă pentru carosier tinichigiu aut

Persoanele interesate se pot adresa agenției locale Satu Mare și punctelor de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, și consilierului EURES din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, str.Ion Ghica nr.36, telefon 0261/770237 și e-mail:ajofm.sm@anofm.gov.ro.