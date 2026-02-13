PREVENȚIE Campania „Uși deschise spre școli sigure”, desfășurată pentru elevi la Medieșu Aurit

Activitate interactivă organizată pentru prevenirea violenței și promovarea siguranței în mediul școlar



Elevii au participat la o activitate educativ-preventivă organizată în cadrul Campaniei „Uși deschise spre școli sigure”, având ca obiectiv promovarea siguranței în mediul școlar, prevenirea violenței și a comportamentelor de risc, precum și consolidarea colaborării dintre unitățile de învățământ și instituțiile comunității.

Dialog direct între elevi și reprezentanții instituțiilor

Activitatea s-a desfășurat sub forma unei „biblioteci vii”, organizată în format de masă rotundă, care a permis dialogul direct și deschis între elevi și reprezentanții instituțiilor partenere.

Elevii au avut oportunitatea de a adresa întrebări, de a primi informații utile și de a înțelege mai bine rolul autorităților în menținerea unui climat școlar sigur și echilibrat.

Colaborare între instituțiile responsabile de siguranța comunității

La activitate au participat reprezentanți ai mai multor instituții, printre care Inspectoratul de Poliție al Județului Satu Mare, Biroul Siguranță Școlară, Postul de Poliție Medieșu Aurit, Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, Poliția Locală Medieșu Aurit, Inspectoratul de Jandarmi Județean Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare.

Creșterea gradului de conștientizare în rândul elevilor

Prin dialog, informare și colaborare interinstituțională, activitatea a contribuit la creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la importanța adoptării unor comportamente responsabile, respectarea regulilor și solicitarea sprijinului atunci când se confruntă cu situații dificile.

Inițiativa face parte din eforturile continue de construire a unui mediu educațional sigur, bazat pe prevenție, responsabilitate și sprijin reciproc.