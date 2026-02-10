PREVENȚIE „Exprimă-te prin sport, nu prin violență” – lecție de autocontrol pentru elevii de la CN „Mihai Eminescu”

Activitate desfășurată în cadrul campaniei județene „Uși deschise spre școli sigure”, cu sprijinul IPJ Satu Mare

Într-un context în care prevenirea violenței în mediul școlar este esențială, campania județeană „Uși deschise spre școli sigure” aduce în prim-plan soluții concrete pentru educarea elevilor. Una dintre acestea a fost activitatea „Exprimă-te prin sport, nu prin violență”, desfășurată cu sprijinul Biroului de Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

Educație prin sport și dialog

Activitatea, cu caracter preventiv-informativ, s-a adresat elevilor claselor a IX-a A și a X-a E de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” și a beneficiat de prezența antrenorului de box Octavian Pîrîu. Acesta a evidențiat rolul sporturilor de contact în formarea autocontrolului, disciplinei și respectului față de reguli.

Sportul nu înseamnă violență

Accentul întâlnirii a fost pus pe ideea că sporturile de contact nu presupun agresivitate, ci disciplină, echilibru emoțional și responsabilitate. Elevii au aflat cum emoții precum furia sau frustrarea pot fi transformate în motivație, efort și progres personal, într-un cadru sigur și controlat.

Prin dialog deschis și exemple practice, participanții au înțeles diferența clară dintre violență și sport, precum și importanța respectului față de sine, față de ceilalți și față de reguli — valori esențiale pentru menținerea unui climat școlar sigur.

Mulțumiri și continuitate

Organizatorii mulțumesc Biroului de Siguranță Școlară – IPJ Satu Mare, reprezentat de doamna comisar de poliție Hrihorișan Felicia și doamna agent șef adjunct Mihoc Delia, precum și invitatului special pentru implicare și deschidere.

„Este un proiect care merge mai departe, se rostogolește ca un bulgăre – firesc și necesar”, a declarat comisar de poliție Felicia Hrihorișan, subliniind importanța continuității unor astfel de inițiative educative.