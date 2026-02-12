Proiect dedicat familiei, organizat la Casa Meșteșugarilor din Satu Mare

Casa Meșteșugarilor din Satu Mare va găzdui astăzi, 13 februarie 2026, o serie de activități dedicate copiilor, tinerilor și familiilor, în cadrul proiectului catehetic „Familia – Icoana veșniciei lui Dumnezeu”, organizat de Parohia Ortodoxă „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Satu Mare.

Evenimentul face parte dintr-un program amplu desfășurat pe parcursul întregului an, cu binecuvântarea Preasfințitului Iustin, Episcop al Maramureșului și Sătmarului, și reunește activități educative, culturale și spirituale menite să consolideze valorile familiei creștine.

Programul zilei începe la ora 10:30, cu un atelier de lucru dedicat confecționării mărțișoarelor, la care vor participa aproximativ 50 de copii din clasa pregătitoare. De la ora 12:00 va avea loc cateheza tematică „Sfințenia, devenirea umanului în familie”, iar pe tot parcursul zilei va putea fi vizitată o expoziție de icoane pe sticlă realizate de tinerii parohiei, membri ai Cercului de Iconografie „Teofania” Satu Mare.

Cu această ocazie a fost editat și un catalog care cuprinde lucrările copiilor, oferind o imagine a talentului și implicării acestora în activitățile artistice și spirituale.

Proiectul este realizat în parteneriat cu Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Satu Mare, Colegiul Național „Ioan Slavici” Satu Mare și Asociația Caiac SMile Satu Mare. În total, aproximativ 120 de copii și tineri, precum și peste 300 de adulți, beneficiază de activitățile incluse în acest demers educațional și spiritual, care va continua pe tot parcursul anului cu expoziții, seri literare, excursii, școli și tabere de vară, ateliere și pelerinaje.