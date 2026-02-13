SPRIJIN Centrul Social „Prichindel” oferă sprijin gratuit copiilor vulnerabili din Satu Mare

Înscrierile sunt deschise pe tot parcursul anului pentru copiii cu vârsta între 0 și 6 ani aflați în situații de risc social



Primăria Municipiului Satu Mare și Direcția de Asistență Socială Satu Mare reamintesc părinților că înscrierile la Centrul Social Prichindel se fac pe tot parcursul anului. Centrul oferă sprijin gratuit copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 și 6 ani care provin din medii vulnerabile sau se află în situații de risc social.

Sprijin pentru copiii aflați în situații vulnerabile

La Centrul Social „Prichindel” sunt așteptați copii:

aflați în risc de abandon familial;

cu părinți plecați la muncă în străinătate;

proveniți din familii monoparentale;

cu mame minore;

din familii fără sprijin din partea familiei extinse.

Autoritățile locale subliniază că instituția reprezintă un partener de încredere al părinților sătmăreni în educația și îngrijirea celor mici.

Servicii gratuite pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor

Copiii înscriși la centru beneficiază zilnic, în mod gratuit, de:

mic dejun și prânz (hrană diversificată, preparată în bucătăria proprie);

gustări de două ori pe zi;

îngrijire și supraveghere permanentă;

activități educative, recreative și de socializare;

activități pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă;

consiliere psihologică adaptată vârstei și nevoilor fiecărui copil;

hăinuțe pentru șederea în centru;

scutece, produse de igienă personală și, la nevoie, medicamente pentru situații de urgență.

În același timp, părinții copiilor înscriși beneficiază de consiliere și activități de suport familial, menite să consolideze relația părinte–copil și să prevină situațiile de risc.

Înscrieri deschise permanent

Înscrierile se pot face pe tot parcursul anului la sediul Centrului Social „Prichindel”, situat pe Aleea Ilișești nr. 2, în municipiul Satu Mare.

Informații suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon 0773 847 189 sau 0261 714 197, interior 112.

Educația și protecția copiilor rămân o prioritate pentru administrația locală, iar Centrul Social „Prichindel” continuă să ofere un sprijin concret familiilor care au cea mai mare nevoie de ajutor.