TRANSPORT Aeroportul Satu Mare explică situația anulării curselor TAROM pe ruta Satu Mare – București

Scăderea frecvenței și lipsa predictibilității au afectat direct interesul pasagerilor; conducerea aeroportului solicită un program stabil și adaptat nevoilor reale ale județului

Aeroportul Satu Mare prezintă punctul de vedere oficial cu privire la situația operării zborurilor pe ruta Satu Mare – București de către TAROM, subliniind că principala problemă a ultimilor ani a fost lipsa de frecvență și de predictibilitate a curselor.

O rută care a funcționat atunci când programul a fost adecvat

În ultimul deceniu, operarea zborurilor pe ruta Satu Mare – București a oscilat semnificativ, atât din punct de vedere al frecvenței, cât și al orarului. Pe o rută internă, pasagerii au nevoie de un lucru esențial: curse suficient de dese și previzibile, pentru a-și putea organiza deplasările în interes profesional, medical sau administrativ.

Datele din 2019 confirmă potențialul rutei. La acel moment, TAROM opera 8 frecvențe pe săptămână, iar gradul mediu de ocupare a aeronavelor a fost de 74,34%, cu un trafic anual de 31.043 pasageri. Aceste cifre demonstrează că, atunci când programul este adaptat cererii, ruta poate funcționa eficient.

Reducerea frecvenței și efectele asupra traficului

În 2025, situația s-a schimbat considerabil. S-a ajuns la doar 2 frecvențe pe săptămână, iar în perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, din 24 de zboruri programate au fost operate doar 15, în timp ce 9 au fost anulate. În plus, programul de operare a suferit modificări frecvente, inclusiv replanificări ale curselor de seară cu 4–6 ore înainte de decolare.

Efectele au fost inevitabile: lipsa unui program stabil a determinat pasagerii să caute alternative. O parte semnificativă a traficului local a migrat către alte aeroporturi sau către transportul rutier și feroviar, deși deplasarea către București implică timp și costuri ridicate.

În 2025, gradul de ocupare al zborurilor operate a fost de 63,10%, iar traficul total a scăzut la 7.466 pasageri – o diminuare semnificativă comparativ cu anul 2019.

Competența operatorului și rolul aeroportului

Reprezentanții aeroportului subliniază un aspect esențial: alocarea zborurilor, stabilirea frecvențelor și a orarelor de operare sunt strict în competența companiei TAROM, în calitate de operator aerian. Aeroportul Satu Mare și Consiliul Județean Satu Mare nu pot decide unilateral introducerea sau menținerea unei rute comerciale.

Cu toate acestea, instituțiile locale au responsabilitatea de a reprezenta interesele comunității și de a susține necesitatea unei conexiuni aeriene funcționale între Satu Mare și capitală.

Demersuri pentru relansarea rutei

Conducerea Aeroportului Satu Mare, cu sprijinul autorităților județene, a avut numeroase întâlniri și a transmis solicitări repetate către TAROM pentru planificarea unui număr adecvat de zboruri, în concordanță cu cererea reală din județ.

Demersurile vor continua, cu obiectivul clar de a demonstra că ruta Satu Mare – București este viabilă și are un potențial solid, cu condiția unui program util pentru pasageri: frecvențe adaptate nevoilor pieței și un orar stabil, care să permită deplasări fără riscul anulărilor sau al modificărilor de ultim moment.

Mesajul transmis este unul ferm: comunitatea are nevoie de o legătură aeriană predictibilă și eficientă, iar soluția stă într-un parteneriat funcțional între operatorul aerian și autoritățile locale.