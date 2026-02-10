Verificări în locuințele sociale din Satu Mare. Zeci de persoane legitimate, amenzi aplicate

Polițiștii locali, împreună cu reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială, au desfășurat marți dimineață o acțiune de verificare a locuințelor sociale din municipiul Satu Mare.

Operațiunea a avut loc în data de 10 februarie 2026 și a fost organizată de Poliția Locală Satu Mare, în colaborare cu Direcția de Asistență Socială Satu Mare, vizând imobilele administrate de DAS, situate pe strada Zefirului.

Scopul acțiunii a fost verificarea legalității ocupării locuințelor sociale, precum și identificarea persoanelor care nu respectă prevederile legale privind deținerea actelor de identitate. În cadrul controalelor, au fost legitimate 96 de persoane.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali au întocmit trei procese-verbale de sancționare contravențională, fiind aplicate amenzi pentru nerespectarea legislației în vigoare referitoare la actele de identitate.

La acțiune au participat atât polițiști locali, cât și reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială, pentru a asigura o bună coordonare și pentru verificarea documentației de atribuire a locuințelor sociale.

Astfel de controale vor continua și în perioada următoare, având ca obiective verificarea modului de ocupare a locuințelor sociale, prevenirea faptelor antisociale și asigurarea unui mediu locativ sigur și ordonat pentru toți locatarii, precum și aplicarea măsurilor legale împotriva celor care încalcă regimul juridic al acestor locuințe.