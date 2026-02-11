Ziua Europeană a Numărului de Urgență 112 marchează importanța unui serviciu esențial pentru siguranța cetățenilor. În România, Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 centralizează toate solicitările către Poliție, Ambulanță, Pompieri și Jandarmerie, asigurând intervenții rapide și coordonate, 24 de ore din 24.

În spatele funcționării acestui sistem se află Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), instituția care asigură infrastructura tehnică și menține operațională rețeaua la nivel național. Prin tehnologie modernă și personal specializat, fiecare apel este preluat și direcționat către echipajele competente, reducând timpul de reacție în situații critice.

România a aderat oficial la Sistemul 112 în anul 2004, după o perioadă de testare începută la finalul anului 2003. Până atunci, cetățenii apelau numere diferite pentru fiecare serviciu de urgență: 955 pentru Poliție, 961 pentru Ambulanță și 981 pentru Pompieri. Introducerea numărului unic 112 a adus o coordonare mai eficientă între instituțiile implicate și o gestionare unitară a situațiilor de urgență.

Cu ocazia acestei zile, sunt adresate aprecieri tuturor profesioniștilor implicați în gestionarea apelurilor de urgență, a căror activitate contribuie zilnic la salvarea de vieți și la protejarea comunității.