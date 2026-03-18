Accident mortal la Moftin: o femeie de 72 de ani a murit după coliziunea dintre două autoturisme

Un grav accident rutier s-a produs în localitatea Moftin, în urma coliziunii dintre două autoturisme, mobilizând de urgență echipajele de intervenție.

La fața locului au intervenit prompt pompierii din cadrul Detașamentului Carei, cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim ajutor și o unitate de terapie intensivă mobilă, în total fiind implicate 11 cadre militare.

Din primele informații, două persoane au rămas încarcerate în urma impactului. Pompierii au depus eforturi susținute pentru extragerea acestora și acordarea primului ajutor.

Din nefericire, una dintre victime, o femeie în vârstă de aproximativ 72 de ani, a fost declarată decedată la fața locului, prezentând semne incompatibile cu viața.

Cealaltă persoană, conștientă, a refuzat transportul la spital.

Echipajele rămân la fața locului pentru asigurarea măsurilor PSI.