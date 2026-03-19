ACCIDENT Coliziune pe DN19A: o femeie rănită după o depășire periculoasă

Incident rutier între trei autovehicule între Beltiug și Rătești

La data de 18 martie 2026, în jurul orei 12:00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost sesizați despre un eveniment rutier grav pe Drumul Național 19A, între localitățile Beltiug și Rătești.

Depășire riscantă și coliziune în lanț

Din primele verificări, s-a constatat că o femeie de 44 de ani, din Tășnad, în timp ce conducea un autoturism, nu s-ar fi asigurat corespunzător și a efectuat o depășire a unei autoutilitare condusă de un bărbat de 57 de ani din Maramureș. În această manevră, ea a intrat în coliziune cu un alt autoturism aflat în depășire, condus de un bărbat de 60 de ani, cetățean american.

Ulterior impactului, autoturismul condus de femeie a fost proiectat în autoutilitară și a părăsit partea carosabilă, intrând în șanț.

Rănită și transportată la spital

În urma evenimentului, femeia a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Toți conducătorii auto implicați au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetări în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și eventualele sancțiuni ce vor fi aplicate. Autoritățile recomandă atenție sporită la depășiri și respectarea regulilor de circulație, pentru prevenirea accidentelor în zonele cu trafic intens.