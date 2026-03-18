ACCIDENT Două minore lovite pe trecerea de pietoni, în Satu Mare: șoferul a dat cu spatele în intersecție

Fetele, în vârstă de 11 și 15 ani, au fost rănite ușor și transportate la spital

Un accident rutier soldat cu rănirea a două minore s-a produs în municipiul Satu Mare, pe strada Horea, în urma unei manevre periculoase efectuate de un conducător auto.

Manevră riscantă în intersecție

Potrivit informațiilor furnizate de polițiști, un tânăr de 22 de ani, din județul Mureș, aflat la volanul unui autoturism, ar fi efectuat manevra de mers cu spatele chiar pe marcajul trecerii pentru pietoni, la intersecția cu bulevardul Ion I.C. Brătianu.

În acel moment, două minore, de 11 și 15 ani, care traversau regulamentar strada pe trecerea de pietoni semnalizată corespunzător, au fost acroșate de autoturism.

Victime transportate la spital

În urma impactului, cele două fete au suferit vătămări corporale ușoare și au fost transportate la spital pentru investigații și îngrijiri medicale.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, au precizat oamenii legii.

Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul și pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.