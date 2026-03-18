ANGAJĂRI. Aproape 190 de locuri de muncă disponibile în județul Satu Mare: ofertă variată pentru toate nivelurile de studii

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță oportunități în multiple domenii, de la muncitori necalificați la specialiști

Vești bune pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în județul Satu Mare. Potrivit datelor furnizate de angajatori, în evidențele Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare sunt disponibile în prezent 188 de locuri de muncă vacante, în diverse domenii de activitate.

Oportunități pentru studii superioare

Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile 24 de posturi, printre care se regăsesc funcții precum consilier vânzări asigurări, inginer automatist și inginer mecanic, manager de proiect, jurist, specialist în domeniul calității sau funcții de conducere precum șef de departament ori șef de secție.

Locuri de muncă pentru studii medii

Pentru cei cu studii liceale și postliceale sunt disponibile 38 de posturi, în domenii variate. Printre acestea se numără ocupații precum agent de vânzări, contabil, electrician, operator la mașini-unelte cu comandă numerică, șofer, stivuitorist sau tehnician.

Cerere ridicată pentru muncitori necalificați

Persoanele cu studii gimnaziale au la dispoziție 56 de locuri de muncă, în special în domenii precum construcții, agricultură, confecții sau servicii de curățenie și pază.

De asemenea, sunt disponibile 4 locuri de muncă pentru persoanele fără studii sau cu școală generală incompletă, în activități de întreținere a spațiilor verzi.

Meserii căutate pentru școala profesională

Cea mai mare ofertă este destinată celor cu școală profesională, pentru care sunt disponibile 66 de locuri de muncă. Domeniile vizate includ meserii precum sudor, lăcătuș mecanic, tâmplar, bucătar, electrician auto sau confecționer în industria textilă.

Piața muncii, în continuă mișcare

Oferta actuală evidențiază o piață a muncii dinamică, în care există oportunități pentru toate nivelurile de pregătire. Reprezentanții AJOFM încurajează persoanele interesate să se informeze și să aplice pentru locurile de muncă disponibile, în funcție de calificare și experiență.