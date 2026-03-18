ANIVERSARE Nicolae Mureșan, sărbătorit la împlinirea unei noi vârste: un nume de referință al folclorului românesc

Artistul sătmărean, apreciat pentru contribuția sa la muzica populară, marchează o carieră impresionantă dedicată tradiției

Ziua de 18 martie marchează aniversarea unuia dintre cei mai apreciați interpreți de muzică populară din nord-vestul țării, Nicolae Mureșan. Cu o activitate artistică de decenii, acesta rămâne un reper al autenticității și valorii în folclorul românesc.

Un destin dedicat cântecului popular

Născut în anul 1957, în satul Bolda, comuna Beltiug, județul Satu Mare, artistul și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din tinerețe.

A urmat cursurile Liceului de Filologie „Doamna Stanca”, continuându-și formarea artistică la Secția de canto popular a Școlii Populare de Artă. De-a lungul carierei, a colaborat cu formații și ansambluri de prestigiu, precum Taraful „Iedera” din Carei și Ansamblul „Cununița” din Satu Mare.

Începând cu anul 2008, a devenit membru al Ansamblului Profesionist de Cântece și Dansuri „Meseșul” din Zalău, contribuind la promovarea folclorului autentic.

Premii și recunoaștere națională

Activitatea sa artistică a fost răsplătită cu numeroase premii și distincții de-a lungul anilor:

Trofeul Festivalului „Toamna culturală băcăuană” (1983)

Trofeul Festivalului „Steaua Dunării” – Galați (1984)

Trofeul concursului „Floarea din grădină” (1985)

Diplome de excelență acordate de instituții media precum TVR, Național TV și Etno TV

Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Satu Mare (2017)

Respect și apreciere din partea comunității

Prin vocea sa și prin devotamentul față de tradițiile românești, Nicolae Mureșan a devenit un adevărat ambasador al folclorului.

Cu ocazia aniversării, îi sunt adresate gânduri de sănătate, împliniri și bucurii alături de cei dragi, precum și recunoștință pentru întreaga contribuție adusă patrimoniului cultural românesc.