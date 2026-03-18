COMEMORARE Senatorul Turos Lorand, prezent la manifestările dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni

Evenimentele din județul Satu Mare au marcat 15 martie – simbol al curajului, unității și libertății naționale

Senatorul UDMR de Satu Mare, Turos Lorand, a participat la o serie de manifestări organizate cu prilejul Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, sărbătorită anual în data de 15 martie, moment cu profundă semnificație istorică pentru comunitatea maghiară.

Omagiu adus eroilor revoluției

Evenimentele au fost dedicate comemorării eroilor revoluției din 1848–1849, fiind organizate în mai multe localități din județ, precum Dorolț și Dara.

Mesajul transmis a subliniat importanța unității și a solidarității: „Libertatea și viitorul pot fi construite doar cu voință comună”.

Ceremonii la Carei și Satu Mare

Un moment important al comemorărilor a avut loc în Carei, la statuia poetului revoluționar Sándor Petőfi, unde participanții au adus un omagiu celor care au luptat pentru libertate.

De asemenea, senatorul a fost prezent și la manifestările organizate în Satu Mare, alături de reprezentanți ai comunității locale.

Mesaj de unitate și solidaritate

Discursurile și mesajele transmise în cadrul evenimentelor au pus accent pe ideea că identitatea națională și forța unei comunități se construiesc prin unitate și încredere reciprocă.

„Ceea ce ne face o națiune este atunci când ne mișcăm împreună și suntem alături unii de alții, atât la bine, cât și la greu”, a fost unul dintre mesajele centrale ale manifestărilor.

O sărbătoare a identității

Ziua de 15 martie rămâne un simbol al luptei pentru libertate și drepturi, fiind celebrată anual prin evenimente care aduc în prim-plan valorile istorice și culturale ale comunității maghiare.