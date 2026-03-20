Complexul de Educație Ecologică „Casa verde” din Grădina Romei, a fost gazda festivității de lansare a unui nou proiect de mediu cu titlul:

GRĂDINIȚE SALVATOARE DE RÂURI

festivitate organizată de Asociația ECOHUMAN „LIFE TREE” (Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul vieții”, Satu Mare sub egida a două evenimente de mediu : 22 Martie - Ziua Mondială a Apei și 15 Martie-15 Aprilie Luna Pădurii

Proiectul vizând educația și conștientizarea tinerilor privind protecția mediului în general și a cursurilor de apă în special va fi implementat în perioada:

20 martie 2026 – 5 iunie 2026 (3 luni)

în parteneriat cu 9 unități de învățământ preșcolar din Județul Satu Mare: Grădinița „Hám János” Satu Mare, Grădinița cu Program Prelungit Nr.24 Satu Mare, Grădinița Nr.29, Grădinița cu Program Prelungit Oar, Grădinița cu Program Prelungit Cărășeu, Grădinița cu Program Prelungit Halmeu, Grădinița cu Program Normal Agriș, Grădinița cu Program Normal Beltiug, Grădinița cu Program Prelungit Berveni și 10 unități de învățământ școlar: Școlile Gimnaziale:„Bem József”Cărăşeu, Oar, Berveni, „Csűry Bálint” Agriṣ, Halmeu, „Viorel Sălăgean” Beltiug ṣi liceele din Municipiul Satu Mare: Liceul Teologic Romano-Catolic „Hám János”, Liceul Reformat, Liceul de Arte „Aurel Popp” și Colegiul Național „Kölcsey Ferenc”, și cu sprijinul Cercului de Literatură „Szamos”precum și a instituțiilor publice: Inspectoratul Școlar Județean, Sistemul de Gospodărire a Apelor și Direcția Silvică Satu Mare.

Festivitatea a început cu marcarea celor două evenimente de mediu, prin prezentări susținute de reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor în persoana șefului de serviciu Mașca Adrian și a Direcției Silvice în persoana dnei. Deneș Ioana în calitate de responsabil de educație forestieră.

Prezentările specialiștilor în domeniu, au scos în evidență importanța protejării cursurilor de apă, prin acțiuni de reducere a poluării acestora cu deșeuri, în special cu plastic dar și a necesității acțiunilor de plantări pentru menținerea echilibrului ecologic, protejarea mediului înconjurător și susținerea biodiversității.

A urmat lansarea proiectului „Grădinițe Salvatoare de Râuri” prin prezentarea detaliată a proiectului de Békéssy Elisabeta - președintele asociației, inițiatoarea proiectului.

Perioada de implementare a proiectului este 20 martie 2026 – 5 iunie 2026 (3 luni)

Scopul proiectului este cunoașterea efectelor poluării cursurilor de apă, a utilizării excesive a plasticului, a importanței reciclării deșeurilor de plastic. Toate informațiile legate de aceste aspecte sunt oferite prin intermediul manualelor didactice ajutătoare care au fost distribuite grădinițelor.

Totodată, în contextul dezvoltării durabile și a protejării climei, participanții la proiect – preșcolari, elevi și cadre didactice - vor cunoaște rolul economic, ecologic și cultural al râurilor, sursa deșeurilor de plastic, comportamentul acestora în natură precum și modalitățile eficiente de rezolvare a problemelor de mediu generate.

Activitățile proiectului:

22 Martie- Ziua Mondială a Apei

Realizarea unei rețele de grădinițe salvatoare de râuri formată din 9 grădinițe care vor lucra împreună cu 10 școli;

Distribuirea manualelor didactice ajutătoare (4 cărți tematice) în limba română ( în format electronic) și maghiară tipărită pentru tineri preșcolari;

Luna Pădurii 15 Martie-15 Aprilie marcată prin plantări de puieți oferiți de asociație cu sprijinul Direcției Silvice: Săptămâna: 23-28 Martie 2026

1 Aprilie - Ziua Mondială a Păsărilor : Ateliere de confecționare hrănitoare pentru păsări și diferite obiecte din deșeuri reciclabile – în perioada premergătoare evenimentului ecologic cu finalizare în ziua evenimentului;

22 Aprilie - Ziua Mondială a Pământului :

Ateliere de creație: concepere și confecționare de tăblițe cu mesaje ecologice de protecție a cursurilor de apă;

Activitate de ecologizare a malurilor cursurilor de apă: Someș, Crasna, Tur și activități eco sportive în aer liber;

- Utilizarea „valizei” școlilor dotate cu echipamentele și uneltele de lucru (de exemplu: aparat de topit, de perforat, de lipit, fier de călcat, uscător de păr, trusă de pensule,vopsele pe bază de apă etc. ) necesare pentru partea de lucrări practice care se vor desfășura la nivelul fiecărei școli;

- Ore și ateliere de educație ecologică susținute de asociație și Cercul de Literatură „Szamos”, concentrate pe cele 4 teme conform manualelor didactice ajutătoare: protecția mediului în general, biodiversitatea râurilor, gestiunea deșeurilor, metode de bune practici în reutilizarea deșeurilor reciclabile;

-Adoptarea unei porțiuni de râu de către fiecare grădiniță;

-Acțiuni de ecologizare a râurilor și malurilor acestora;

-Aplicații practice : Utilizarea unor metode inovative de reutilizare a deșeurilor reciclabile utilizând echipamentele achiziționate prin proiectul Școli Salvatoare de râuri ;

24 Mai -Ziua Europeană a Parcurilor – realizarea unei compoziții florale la intrarea în grădiniță respectiv școală;

5 Iunie- Ziua Mondială a Mediului

-Concurs ecologic:

- Evaluarea activităților desfășurate de fiecare grădiniță împreună cu școala în cadrul proiectului pe baza unui material în power point realizat de educatoarea împreună cu profesorul coordonator care coordonează proiectul la nivel de grădiniță respectiv școală.

-Expoziție cu lucrările realizate în cadrul proiectului,

- Decernarea titlului de Grădiniță Salvatoare de Râuri;

-Festivitatea de premiere;

Rezultatele așteptate ale proiectului:

v Educarea în spiritul protecției mediului în general și a protecției cursurilor de apă în special a unui număr de 232 preșcolari de la cele 9 grădinițe cu implicarea și sprijinul a 133 de elevi de la cele 10 școli participante, sub directa coordonare a 30 de cadre didactice, din care: 19 educatoare și 11 profesori coordonatori.

v Dotarea grădinițelor cu manuale didactice precum și a celor două școli care nu au participat la proiectul Școli Salvatoare de Râuri;

v Asigurarea ecologizării periodice de către cele 9 grădinițe, a unei porțiuni de râu stabilit cu ocazia acțiunii de ecologizare din cadrul proiectului;

v Îmbunătățirea comunicării, a socializării între tineri cu ocazia excursiilor, vizitelor, atelierelor, etc. desfășurate în cadrul proiectului;

v Dezvoltarea spiritului eco-civic participanților la activitățile proiectului;

v Perfecționarea profesională a cadrelor didactice;

După prezentarea proiectului au urmat discuțiile libere, după care, participanții au vizitat expoziția de fotografii realizată în aula complexului, de Asociația Ecologică și Umanitară „Copacul vieții” din lucrările realizate de elevii pasionați de arta fotografică de la liceele din județul Satu Mare.

În urma lansării proiectului, prima activitate dedicată Lunii Pădurii, se va materializa prin plantări de puieți de tei și stejar roșu în curțile grădinițelor participante la proiect, puieți oferiți de Direcția Silvică.

Organizatorii au convingerea că prin acest nou proiect, implicarea activă a preșcolarilor, alături de exemplul oferit de elevi, educatori și profesori, va reuși să transforme ecologia într-o conduită cotidiană.