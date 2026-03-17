EDUCAȚIE Simulare la Matematică în Satu Mare: peste 2.400 de elevi au susținut proba fără incidente

Niciun candidat nu a fost eliminat, iar rezultatele vor fi analizate pentru îmbunătățirea performanțelor la Evaluarea Națională

Elevii de clasa a VIII-a din Satu Mare au susținut marți, 17 martie 2026, proba scrisă la Matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale, desfășurată în condiții normale, fără incidente.

Prezență ridicată în centrele de examen

Simularea a început la ora 9:00 și s-a desfășurat în 21 de centre de examen din județ.

La nivel județean, au fost înscriși 2.744 de elevi, dintre care 2.463 au fost prezenți la probă. Potrivit datelor oficiale, niciun candidat nu a fost eliminat, ceea ce reflectă respectarea regulilor de examen.

Subiecte publicate online

Subiectele și baremele de corectare pentru proba de Matematică au fost publicate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, pe platforma dedicată evaluărilor naționale.

Analiza rezultatelor, pas important pentru examenul final

Rezultatele obținute la această simulare vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ, scopul fiind identificarea punctelor slabe și stabilirea unor măsuri concrete pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor la examenul propriu-zis.

Simularea reprezintă un instrument important de pregătire, oferind elevilor oportunitatea de a se familiariza cu rigorile examenului și de a-și evalua nivelul de cunoștințe înainte de Evaluarea Națională.