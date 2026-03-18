EURES. Locuri de muncă în Europa pentru sătmăreni: oferte în Norvegia, Olanda, Italia și Germania

Rețeaua EURES pune la dispoziție joburi variate în Spațiul Economic European, de la muncă în producție la poziții specializate

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în străinătate au la dispoziție noi oportunități prin intermediul rețelei EURES România. În prezent, sunt disponibile 119 locuri de muncă în mai multe țări din Spațiul Economic European.

Cele mai multe oferte, în Norvegia și Olanda

Cea mai mare ofertă vine din Norvegia, unde sunt disponibile 48 de locuri de muncă pentru lucrători în producție, în special în industria prelucrării somonului, dar și pentru mecanici de biciclete.

În Olanda, angajatorii oferă 21 de posturi, printre care inspector veterinar, mecanic de asamblare, personal de punte și timonier.

Oportunități în transport și industrie

În Italia sunt disponibile 15 locuri de muncă pentru șoferi de autobuz, în timp ce în Germania sunt oferite 12 posturi pentru tractoriști și lucrători în procesarea produselor din carne.

Joburi în servicii și domenii specializate

Alte oferte includ 6 locuri de muncă în Irlanda pentru îngrijitori de persoane și manageri de recepție, precum și 5 locuri în Finlanda pentru măcelari și mecanici de vehicule grele.

În Malta sunt disponibile posturi pentru specialiști IT și juridici, iar în Slovenia sunt căutați lucrători în domeniul HoReCa, precum cameriste, bucătari și ospătari.

Alte destinații disponibile

În Franța sunt oferite două locuri de muncă pentru carosieri tinichigii auto, iar în Belgia două posturi pentru mecanici de aviație și inspectori aeronautici.

Unde pot aplica cei interesați

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare și pot aplica prin intermediul Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, inclusiv la punctele de lucru din Carei, Negrești-Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, sau direct la consilierul EURES.

Oportunitățile oferite reflectă diversitatea pieței muncii europene și pot reprezenta o șansă importantă pentru cei care doresc să lucreze în străinătate.