FOTOGALERIE. FOLCLOR Denisa Cecilia Prunian a câștigat prima ediție a Festivalului „Trecui aseară prin codru”

Satu Mare a găzduit un spectacol autentic de muzică populară, încheiat cu victoria tinerei interprete din Sălaj

Municipiul Satu Mare a devenit miercuri seara capitala folclorului românesc, odată cu desfășurarea primei ediții a Festivalului – Concurs Național „Trecui aseară prin codru”. Evenimentul a adunat pe scena Casa de Cultură a Sindicatelor Satu Mare zece tineri interpreți talentați din întreaga țară, într-un spectacol care s-a desfășurat cu casa închisă.

Un festival la început de drum, dar cu impact puternic

Organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare și Centrul Cultural G. M. Zamfirescu, la inițiativa interpretului Nicolae Mureșan, festivalul și-a propus încă de la prima ediție să promoveze tinerele voci ale folclorului românesc.

Organizarea acestui festival răspunde necesității de conservare, valorificare și promovare a patrimoniului cultural imaterial românesc. Având un caracter național, competiția se adresează tinerilor soliști vocali de muzică populară și pornește de la moștenirea artistică a interpretului Nicolae Mureșan. Cântecul emblematic „Trecui aseară prin Codru”, un reper al melosului codrenesc, servește drept punct de plecare pentru acest demers cultural de anvergură.

Festivalul creează un cadru competitiv dedicat descoperirii și promovării tinerilor interpreți, stimulând interpretarea autentică și respectarea stilului zonal, a repertoriului tradițional și a costumului popular specific fiecărei regiuni etnofolclorice. Prin structura sa riguroasă – preselecție, repertoriu impus și acompaniament orchestral profesionist – concursul contribuie la creșterea nivelului artistic și la formarea noii generații de interpreți. Totodată, evenimentul are rolul de a omagia personalitățile reprezentative ale folclorului românesc, promovând zona Codrului și județul Satu Mare ca repere culturale pe harta națională.

Zece finaliști din 51 înscriși

La această primă ediție s-au înscris 51 de concurenți din municipiul București și din 18 județe ale țării (Satu Mare, Maramureș, Alba, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Cluj, Gorj, Hunedoara, Iași, Mehedinți, Mureș, Neamț, Sălaj, Suceava și Timiș).

În urma unei preselecții riguroase, 10 tineri s-au calificat în concursul de interpretare vocală, urmat de un spectacol artistic de excepție și de Gala Laureaților.

O competiție strânsă și un juriu exigent

Nivelul artistic ridicat a făcut ca misiunea juriului să fie una dificilă. Sub conducerea realizatoarei TV Elise Stan, juriul a analizat cu atenție fiecare moment artistic, într-un concurs în care diferențele au fost făcute de detalii.

Publicul a fost parte din această tensiune artistică, răsplătind fiecare interpretare cu aplauze generoase.

Denisa Cecilia Prunean, trofeul și confirmarea talentului

Marele trofeu al primei ediții a fost câștigat de Denisa Cecilia Prunian, reprezentanta județului Sălaj. La doar 18 ani, artista a impresionat printr-o voce sigură, curată și expresivă, reușind să se impună într-o competiție puternică.

Victoria sa confirmă parcursul ascendent al unei tinere care a reușit deja să adune numeroase trofee și să se remarce în rândul noii generații de interpreți de muzică populară.

O voce care nu lasă loc de îndoială

Denisa nu doar că a câștigat trofeul, ci a dominat scena printr-o interpretare impecabilă. O voce fără defect, sigură și caldă, care a transmis emoție pură și a ridicat publicul în picioare.

La doar 18 ani, artista are deja un palmares impresionant, reușind să câștige „cam tot ce se putea câștiga” în materie de trofee. Printre realizările sale se numără și succesul obținut la concursul „Rozmarin în colțu’ mesii”, confirmând că nu este o apariție întâmplătoare, ci un nume care se impune.

Un drum ales din suflet

Povestea Denisei este una simplă și sinceră. Deși visa să devină polițistă, destinul ei s-a schimbat din dragostea pentru tatăl său. A ales muzica, iar această alegere pare să fi fost cea potrivită.

Tânăra își va continua pregătirea la Conservatorul din Oradea, făcând un pas important spre o carieră artistică solidă.

Laureații primei ediți

Laureații primei ediții a Festivalului Concurs Național de Folclor „Trecui aseară prin codru” sunt:

• Trofeul Festivalului: Denisa-Cecilia Prunian (județul Sălaj)

• Premiul I: Daria Elena Cojocaru (județul Gorj)

• Premiul II: Patricia Moldovan (județul Maramureș)

• Premiul III: Alexandru Oniță (județul Timiș)

Mențiuni:

• Adela Burcă (județul Cluj)

• Daria Costea (județul Alba)

• Diana Tișe (județul Mureș)

Premii speciale:

• Alexandra Deac (județul Satu Mare)

• Elena Minodora Băican (județul Bihor)

• Cătălina Mahu (județul Botoșani)

Premiile au fost înmânate de reprezentanți ai autorităților locale și județene, printre care Pataki Csaba (președintele Consiliului Județean Satu Mare), Roxana Petca și Cătălin Filip (vicepreședinții CJ Satu Mare), Cristina Ilieș și Raul Băbțan (viceprimarii Municipiului Satu Mare), alături de Robert Laszlo (managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare), Nicușor Mureșan (vicepreședintele Asociației „Trecui aseară prin Codru”), Elise Stan (președintele juriului), Nicolae Mureșan (directorul festivalului), și de membrii juriului.

Recitaluri de gală și orchestră live

Spectacolul de Gală a oferit publicului momente artistice deosebite susținute de: Nicolae și Nicușor Mureșan, Mariana Anghel, Petrică Mureșan, Antonela Ferche Bujiu, Ionel Sabo și Călin Borșe. Concurenții și artiștii invitați au fost acompaniați de Orchestra „Rapsodia bihoreană”, sub bagheta dirijorului prof. Liviu Bujiu.

Evenimentul a fost prezentat de Ovidiu Purdea Someș, iar juriul a fost prezidat de doamna Elise Stan.

Un început care promite continuitate

Evenimentul s-a desfășurat cu casa închisă, Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare fiind plină ochi.

Succesul acestei prime ediții confirmă interesul publicului pentru folclorul autentic și oferă premise solide pentru ca Festivalul „Trecui aseară prin codru” să devină o tradiție la Satu Mare.