FURT Bicicletă furată din Austria, descoperită la Satu Mare cu ajutorul unui dispozitiv GPS

Un cetățean austriac și-a recuperat bicicleta sustrasă după ce sistemul de localizare a indicat că aceasta se află în municipiul Satu Mare

Un caz cu elemente transfrontaliere a fost soluționat în doar câteva zile de polițiștii sătmăreni, după ce o bicicletă furată din Austria a fost localizată în municipiul Satu Mare cu ajutorul unui dispozitiv electronic de urmărire.

Sesizare venită din Austria

La data de 24 februarie a.c., polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Satu Mare au fost sesizați prin plângere de către un cetățean austriac, în vârstă de 39 de ani. Acesta a reclamat faptul că, în data de 23 februarie, persoane necunoscute i-ar fi sustras bicicleta de pe teritoriul Austriei.

Bicicleta era echipată cu un dispozitiv electronic de localizare, iar semnalul transmis de acesta a indicat faptul că bunul s-ar afla pe raza municipiului Satu Mare.

Bicicleta, recuperată după trei zile

În urma activităților investigative-operative desfășurate, la data de 27 februarie a.c., polițiștii au identificat și recuperat bicicleta sustrasă. Aceasta se afla în posesia unui bărbat de 36 de ani, din municipiul Satu Mare, care ar fi declarat că a achiziționat-o dintr-o piață din Austria.

Cercetările continuă

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și identificarea autorului furtului, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

Cazul evidențiază importanța utilizării sistemelor de localizare și cooperarea eficientă în investigarea faptelor cu elemente internaționale.