IMPORTANT!!! Autoritățile sătmărene anunță controale intensificate înainte de Sărbătorile Pascale

Siguranța alimentară și sănătatea animalelor, priorități la nivelul județului Satu Mare

Prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás, a convocat joi, 19 martie 2026, ședința Colegiului Prefectural, în cadrul căreia au fost analizate aspecte esențiale privind siguranța alimentară și sănătatea animalelor, precum și măsurile ce vor fi aplicate în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale. Un punct central al întâlnirii l-a constituit raportul de activitate al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare, prezentat de directorul executiv Nicolae Dumuța, care a evidențiat amploarea acțiunilor desfășurate în ultimul an.

Activitate intensă în domeniul sanitar-veterinar

În domeniul sănătății și bunăstării animalelor, instituția a derulat un program complex de supraveghere, prevenire și control al bolilor. Astfel, au fost analizate peste 107.000 de probe în laboratorul sanitar-veterinar, fiind efectuate zeci de mii de teste pentru depistarea unor afecțiuni precum bruceloza, tuberculoza bovină sau leucoza enzootică.

Campaniile de vaccinare au avut, de asemenea, o amploare considerabilă, fiind imunizate peste 36.000 de animale împotriva rabiei, precum și zeci de mii de bovine și sute de mii de ovine împotriva antraxului.

Focare de boli și despăgubiri de milioane

Raportul prezentat a arătat că, în cursul anului 2025, au fost gestionate 74 de focare de pestă porcină africană, care au afectat peste 44.500 de porcine. Totodată, au fost identificate nouă focare de rabie, iar cazuri de trichineloză au fost depistate în zece exploatații.

Pentru limitarea pierderilor suferite de crescători, instituția a acordat despăgubiri în valoare de peste 6,7 milioane de lei.

Controale extinse în sectorul alimentar

Pe linia siguranței alimentare, DSVSA Satu Mare a desfășurat peste 1.000 de controale oficiale în unități alimentare. Verificările au vizat milioane de păsări, zeci de mii de suine și bovine în abatoare, precum și numeroase alerte alimentare gestionate prin sistemele europene de notificare.

În urma acestor acțiuni, au fost aplicate 270 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 785.000 de lei.

Rol strategic al Punctului de Frontieră Halmeu

Activitatea Punctului de Inspecție la Frontieră Halmeu a fost evidențiată ca fiind esențială pentru controlul sanitar-veterinar la granița externă a Uniunii Europene. Aici au fost verificate zeci de transporturi de animale vii, mii de importuri de produse de origine animală și non-animală, dar și numeroase transporturi în tranzit.

Autoritățile au respins la intrarea în Uniunea Europeană un transport de cabaline și au confiscat produse de origine animală din bagajele călătorilor, fiind totodată prelevate sute de probe pentru analize de laborator.

Controale mixte înainte de Paște

În cadrul ședinței, Colegiul Prefectural a adoptat Hotărârea nr. 3/2026, privind constituirea unei comisii mixte de control. Aceasta va include reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniu și va desfășura verificări în unitățile de comercializare a produselor alimentare și în piețele din județ.

Acțiunile vor avea loc în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, scopul fiind prevenirea comercializării produselor neconforme și protejarea sănătății populației.