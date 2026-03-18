INVESTIȚII Reabilitarea termică a șase blocuri din Satu Mare, în grafic: lucrările avansează pe mai multe artere importante

Proiectele finanțate prin PNRR vizează reducerea consumului de energie și creșterea confortului locatarilor

Lucrările de reabilitare termică a mai multor blocuri de locuințe din municipiul Satu Mare se desfășoară conform graficului stabilit, autoritățile verificând stadiul intervențiilor în teren.

Șantiere în mai multe zone ale orașului

Echipele implicate în proiect au analizat progresul lucrărilor la imobile situate pe Bulevardul Transilvania, Piața Soarelui, precum și pe străzile Lucian Blaga, Universului, Careiului și Proiectantului.

Intervențiile vizează îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, prin lucrări de izolare termică și modernizare.

Beneficii directe pentru locatari

Prin aceste investiții, autoritățile urmăresc creșterea confortului termic în locuințe, reducerea consumului de energie și, implicit, scăderea costurilor la utilități pentru cetățeni.

Proiectele sunt finanțate din fonduri nerambursabile, prin Programul Național de Redresare și Reziliență, iar termenul de finalizare este stabilit pentru sfârșitul lunii iunie.

Modernizarea continuă a orașului

Reabilitarea termică a blocurilor face parte dintr-un amplu proces de modernizare a infrastructurii urbane, menit să aducă beneficii pe termen lung atât pentru comunitate, cât și pentru mediul înconjurător.