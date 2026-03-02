PERICOL PE ȘOSELE. Trei accidente cu victime în județ. Două în Țara Oașului

Vătămări corporale, alcoolemie și permise suspendate – polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor

În doar trei zile, polițiștii rutieri din Satu Mare au intervenit pentru a documenta trei accidente rutiere grave, care au implicat pietoni, șoferi și conducători de mopede. Evenimentele au scos în evidență atât neatenția participanților la trafic, cât și încălcarea regulilor legale privind alcoolul și dreptul de a conduce.

Impact pe trecerea de pietoni la Negrești Oaș

La data de 27 februarie a.c., în jurul orei 11:00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Negrești Oaș au fost alertați prin apel 112 despre un accident pe strada Victoriei. Un bărbat de 26 de ani, din localitatea Tur, conducând un autoturism, a surprins și accidentat un pieton de 71 de ani, care traversa regulamentar strada pe trecerea de pietoni.

Victima a suferit vătămări corporale și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto nu consumase alcool, rezultatul etilotestului fiind negativ. Cercetările continuă pentru a clarifica toate detaliile incidentului.

Pierdere de control pe DJ 109L: autoturism într-un gard de biserică

Noaptea de 28 februarie a.c., în jurul orei 01:30, un tânăr de 21 de ani din Călinești Oaș a pierdut controlul asupra direcției într-o curbă la stânga pe DJ 109L și a intrat cu mașina în gardul unei biserici.

Conducătorul auto a suferit vătămări ușoare și a fost transportat la spital. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 0,08 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au constatat că acesta avea dreptul de a conduce suspendat. Cercetările sunt în desfășurare pentru infracțiunile de vătămare corporală din culpă și conducere fără drept.

Mopedist dezechilibrat sub influența alcoolului

La data de 1 martie a.c., în jurul orei 12:00, un bărbat de 62 de ani din Dindești a căzut de pe moped pe strada Sâcuri, în localitatea Dindești, provocându-și vătămări ușoare. Acesta a fost transportat la spital.

Etilotestul a arătat o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar verificările au relevat că bărbatul avea permisul anulat. Polițiștii continuă cercetările pentru vătămare corporală din culpă, conducere sub influența alcoolului și conducere fără permis.