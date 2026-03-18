Povestea „Mog la veterinar”, lecturată la GPP Nr. 11, grupa mijlocie ”C”

Astăzi , la GPP Nr.11 ,grupa mijlocie ”C”, a avut loc activitatea de lectură „Mog la veterinar”, inspirată din cartea scrisă de Judith Kerr. Povestea a fost lecturată, pe Platforma Zoom,de către Inspector Școlar pentru Educație Timpurie, limba română: ARDELEAN MARIA GABRIELA Povestea „Mog la veterinar” este despre o pisicuță simpatică și jucăușă pe nume Mog.

Într-o zi, Mog nu se simte bine, așa că stăpânii ei o duc la veterinar. Acolo, Mog este puțin speriată de locul nou, de mirosuri și de celelalte animale.Veterinarul o consultă cu grijă și o ajută să se simtă mai bine. Deși la început Mog este neliniștită, ea învață că medicul este acolo ca să o ajute. La final, Mog pleacă acasă mai liniștită și sănătoasă. Copiii învață că nu trebuie să se teamă de doctor sau de veterinar, pentru că aceștia ne ajută să fim sănătoși. De asemenea, povestea îi învață să fie grijulii cu animalele.

Activitatea face parte dintr-un proiect educațional internațional, realizat în parteneriat cu instituții din România și Republica Moldova, consolidând legături frumoase prin carte și educație. Mulțumim copiilor pentru implicare și doamnei inspector pentru deschidere și colaborare! Împreună creștem generații care iubesc lectura!