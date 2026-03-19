PREVENȚIE. Siguranța online, în prim-plan la Biblioteca Județeană Satu Mare

Seniorii au învățat cum să evite fraudele din mediul digital, în cadrul unui eveniment dedicat utilizării responsabile a internetului

Biblioteca Județeană Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare – Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității, cu sprijinul Fundația Vodafone, a organizat un eveniment dedicat informării persoanelor adulte privind utilizarea sigură a internetului și a tehnologiei digitale.

Sfaturi practice pentru prevenirea fraudelor

Activitatea a avut un caracter interactiv și educativ, participanții beneficiind de informații esențiale despre riscurile din mediul online. Prezentarea a fost susținută de comisarul Liviana Chiorean, care a explicat pe înțelesul tuturor cum pot fi recunoscute tentativele de fraudă și care sunt cele mai eficiente metode de protecție în fața acestora.

Discuțiile au vizat situații concrete întâlnite frecvent în mediul digital, de la mesaje suspecte și tentative de phishing, până la protejarea datelor personale și evitarea înșelătoriilor.

Atmosferă relaxată și implicare activă

La finalul evenimentului, participanții au avut parte și de un moment de relaxare, vizionând un film într-o atmosferă prietenoasă, care a încurajat dialogul și socializarea.

Organizatorii au transmis mulțumiri tuturor celor prezenți pentru interesul și implicarea de care au dat dovadă, subliniind importanța unor astfel de inițiative în construirea unei comunități mai informate și mai sigure în mediul digital.