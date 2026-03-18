Situația infecțiilor respiratorii în Satu Mare: peste 1.500 de cazuri într-o săptămână, dar doar un caz de COVID-19

Direcția de Sănătate Publică Satu Mare a raportat, pentru perioada 9–15 martie 2026 (săptămâna 11), un total de 1.587 de cazuri de infecții respiratorii acute, incluzând viroze, pneumonii și gripă.

Potrivit datelor centralizate de la medicii de familie, cele mai multe îmbolnăviri au fost reprezentate de infecțiile acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) – 1.115 cazuri, urmate de 463 de pneumonii și doar 9 cazuri de gripă.

Copiii și vârstnicii, cei mai afectați

Analiza pe grupe de vârstă arată că:

copiii între 5 și 14 ani au înregistrat cele mai multe cazuri de IACRS;

au înregistrat cele mai multe cazuri de IACRS; persoanele peste 65 de ani au fost cele mai afectate de pneumonii (190 de cazuri);

au fost cele mai afectate de pneumonii (190 de cazuri); grupa 15–49 de ani a raportat cele mai multe cazuri de gripă.

Vaccinarea antigripală continuă

De la începutul sezonului rece și până la 15 martie 2026, în județ au fost vaccinate 14.666 de persoane din grupele de risc, prin intermediul medicilor de familie.

COVID-19, la un nivel minim

În aceeași perioadă analizată, s-a înregistrat un singur caz confirmat de COVID-19, continuând trendul descendent început încă din toamna anului trecut. Comparativ, la începutul sezonului (septembrie–octombrie 2025), se raportau zeci de cazuri săptămânal.

Recomandările autorităților

Specialiștii în sănătate publică recomandă în continuare respectarea măsurilor de prevenție:

prezentarea la medicul de familie la apariția simptomelor;

izolarea la domiciliu în caz de boală;

purtarea măștii în comunitate, dacă există simptome;

igiena riguroasă a mâinilor;

evitarea spațiilor aglomerate și aerisirea încăperilor;

continuarea vaccinării antigripale, în special pentru persoanele vulnerabile.

De asemenea, în școli, spitale și locuri de muncă se recomandă triaj epidemiologic zilnic și măsuri stricte de igienă pentru limitarea răspândirii infecțiilor respiratorii.