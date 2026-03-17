SĂNĂTATE. Criză de sânge la Satu Mare: apel urgent către donatori pentru grupele rare

Centrul de Transfuzie Sanguină solicită sprijinul cetățenilor, în contextul unui deficit semnificativ de sânge

Situație îngrijorătoare în Satu Mare, unde rezervele de sânge au scăzut alarmant, iar mai multe grupe sanguine sunt în prezent deficitare. Autoritățile medicale fac un apel urgent către populație pentru a veni în sprijinul pacienților care depind de transfuzii.

Grupele sanguine vizate

Potrivit Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare, este nevoie în mod special de donatori cu grupele:

0 negativ ,

A negativ ,

B negativ.

Aceste grupe sunt esențiale în intervenții medicale critice, iar lipsa lor poate pune în pericol vieți.

Apel către comunitate

Reprezentanții centrului îi îndeamnă pe cetățeni să se mobilizeze și să doneze sânge, subliniind că fiecare donare poate face diferența între viață și moarte.

Mesajul transmis este unul clar: „Azi aleg să donez viață”, un îndemn la solidaritate și responsabilitate civică.

Adresa: Str. Careiului Nr.26

Program donare 07:30-12:00

Un gest simplu, un impact major

Donarea de sânge este un gest sigur și rapid, dar cu un impact uriaș pentru pacienții aflați în suferință. În acest context, autoritățile reamintesc că implicarea comunității este esențială pentru depășirea acestei crize.

Cetățenii sunt așteptați la sediul centrului pentru a contribui la refacerea stocurilor și pentru a oferi o șansă la viață celor aflați în nevoie.