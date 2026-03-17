TRADIȚII Atelier de încondeiat ouă pentru adulți, la Muzeul de Artă din Satu Mare

O experiență creativă și autentică, inspirată din simbolurile pascale, îi așteaptă pe sătmăreni la final de martie

Sătmărenii pasionați de tradiții și activități creative sunt invitați să descopere arta încondeierii ouălor în cadrul unui atelier special dedicat adulților, organizat la Muzeul de Artă Satu Mare.

Tradiție și creativitate într-un singur loc

Evenimentul propune o incursiune în universul simbolurilor pascale, participanții având ocazia să învețe tehnici tradiționale de decorare a ouălor și să creeze propriile modele, într-o atmosferă relaxantă și autentică.

Atelierul va avea loc în data de 27 martie 2026, începând cu ora 17:00, iar taxa de participare este de 60 de lei/persoană, toate materialele fiind incluse.

Locuri limitate, înscrieri deschise

Organizatorii atrag atenția că locurile sunt limitate, iar cei interesați sunt încurajați să se programeze din timp, fie telefonic, la numărul 0741 203 757, fie prin mesaj privat.

Atelierul reprezintă o oportunitate de a redescoperi frumusețea tradițiilor românești și de a petrece timp de calitate într-un cadru artistic, aducând mai aproape spiritul sărbătorilor pascale.