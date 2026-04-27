În perioada 20–24 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare – Biroul Siguranță Școlară au desfășurat activități preventive și educative în unitățile de învățământ preuniversitar din județ, la care au participat peste 1.000 de beneficiari.

Activitățile au fost realizate în cadrul proiectelor naționale și locale, având ca scop promovarea unui climat educațional bazat pe nonviolență, respect, toleranță și siguranță, precum și creșterea gradului de conștientizare a elevilor cu privire la consecințele comportamentelor violente.

Totodată, polițiștii au desfășurat activități informativ-preventive pe tema traficului de persoane, în parteneriat cu Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Oradea, având ca obiectiv informarea elevilor cu privire la riscurile asociate acestui fenomen, metodele de recrutare utilizate de traficanți și modalitățile de prevenire a victimizării.

În data de 21 aprilie a.c., polițiștii Biroului Siguranță Școlară au participat la evenimentul educativ „Biblioteca Vie”, organizat la Liceul Tehnologic „Ioniță G. Andron” Negrești-Oaș, în cadrul Săptămânii Meseriilor. Activitatea a facilitat dialogul direct dintre elevi și profesioniști din diverse domenii, oferindu-le tinerilor modele inspiraționale și informații privind parcursul profesional, responsabilitatea socială și importanța alegerilor corecte în viață.

De asemenea, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, împreună cu polițiștii din cadrul Formațiunii de Ordine Publică, precum și cu specialiștii Serviciului Criminalistic – Biroul Cercetare la Fața Locului și ai Poliției Canine, au desfășurat două acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță școlară în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar din județ.

Prin aceste activități, polițiștii urmăresc prevenirea faptelor antisociale, consolidarea parteneriatului dintre poliție, elevi, cadre didactice și părinți, precum și menținerea unui mediu școlar sigur pentru toți beneficiarii actului educațional.