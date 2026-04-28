Lucrări de milioane pentru prevenirea inundațiilor și verificări ample înainte de Paște. Mesaj ferm pentru instituții: colaborare reală și rezultate vizibile pentru cetățeni





Prefectul Altfatter Tamás a convocat marți, 28 aprilie 2026, ședința Colegiului Prefectural, reunind reprezentanții instituțiilor deconcentrate din județul Satu Mare. Pe ordinea de zi s-au aflat două subiecte esențiale: investițiile în infrastructura de apărare împotriva inundațiilor și bilanțul controalelor efectuate înaintea Sărbătorilor Pascale.

Investiții majore în infrastructura hidrotehnică

Primul punct al ședinței a vizat raportul de activitate și programul de investiții pentru 2026 al Sistemul de Gospodărire a Apelor Satu Mare.

Instituția administrează un patrimoniu extins, care include:

peste 1.100 km de cursuri de apă cadastrate

561 km de diguri de apărare împotriva inundațiilor

acumulările permanente Călinești-Oaș și Hodișa

7 acumulări nepermanente

21 de stații hidrometrice

Programul de investiții pentru anul viitor prevede lucrări de completare a terasamentelor pe râul Tur, consolidări de mal pe pârâul Talna și decolmatări pe râul Crasna și văile adiacente, inclusiv intervenții realizate în parteneriat cu autoritățile locale.

Proiect strategic la Călinești-Oaș

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat acumularea permanentă Călinești-Oaș, obiectiv cu rol strategic în prevenirea inundațiilor, inclusiv în relația transfrontalieră cu Ungaria.

Pe baza unei expertize tehnice realizate în 2025, a fost elaborată o notă conceptuală pentru reabilitarea completă a barajului, investiție estimată la aproximativ 51,5 milioane de lei. Documentația tehnico-economică este în curs de contractare.

Controale înainte de Sărbătorile Pascale

Cel de-al doilea punct al ordinii de zi a vizat activitatea Comisiei mixte de control, constituită prin acte administrative la nivel județean.

Din comisie au făcut parte reprezentanți ai Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, Direcția de Sănătate Publică Satu Mare, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare.

Verificările s-au desfășurat în perioada premergătoare Paștelui și au vizat unități de comercializare a produselor alimentare, piețe agroalimentare și producători locali.

Accent pe siguranța alimentară

Controalele au avut în vedere în special produsele de origine animală – carne, ouă, lactate și mezeluri – fiind analizate condițiile de depozitare, etichetarea, trasabilitatea și respectarea termenelor de valabilitate.

Autoritățile au urmărit prevenirea comercializării produselor neconforme, risc crescut în perioadele aglomerate din jurul sărbătorilor.

Mesajul prefectului

În cadrul ședinței, prefectul a subliniat importanța colaborării între instituții:

„Aștept din partea serviciilor publice deconcentrate o colaborare permanentă și un dialog deschis. Împreună avem capacitatea de a transforma politicile publice în rezultate concrete, vizibile în viața de zi cu zi a locuitorilor județului Satu Mare.”

Cooperare pentru rezultate concrete

Ședința Colegiului Prefectural a evidențiat necesitatea unei cooperări eficiente între instituții, atât în domeniul gestionării resurselor de apă și prevenirii riscurilor naturale, cât și în asigurarea siguranței alimentare pentru cetățeni.

Autoritățile își propun ca aceste demersuri să se traducă în beneficii directe pentru comunitate și într-un nivel crescut de siguranță și calitate a vieții.