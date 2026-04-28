Biroul pentru Imigrări raportează o creștere semnificativă a cererilor, pe fondul deficitului de forță de muncă. Majoritatea solicitărilor vizează angajarea cetățenilor din state terțe, în special din Asia

Activitatea Biroul pentru Imigrări Satu Mare în primul trimestru al anului 2026 evidențiază o creștere accentuată a solicitărilor, în special pe segmentul admisiei în scop de muncă. Evoluția reflectă nevoia tot mai mare a angajatorilor locali de a acoperi deficitul de forță de muncă.

Peste 1.300 de cereri analizate

În perioada ianuarie–martie 2026, au fost înregistrate 1.391 de cereri. Dintre acestea, 1.118 au vizat eliberarea avizelor de muncă, 118 au fost pentru prelungirea dreptului de ședere temporară, 26 pentru cetățeni ai Uniunii Europene, 9 pentru obținerea rezidenței permanente și 7 pentru acordarea dreptului de ședere pe termen lung.

Pe linia admisiei în scop de muncă, 880 de cereri au fost aprobate, 68 respinse, iar 170 sunt în curs de soluționare.

Forță de muncă din Asia, în top

Datele arată că cei mai mulți străini care locuiesc legal în județ provin din Nepal (410 persoane), Bangladesh (255), Sri Lanka (161), Pakistan (83) și India (80).

În total, 1.462 de cetățeni din state terțe au un drept de ședere valabil în județ, majoritatea fiind angajați, peste 1.000 dintre aceștia desfășurând activități lucrative.

Cetățeni europeni stabiliți în județ

La data de 31 martie 2026, în județ erau înregistrați 691 de cetățeni din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, cei mai mulți provenind din Ungaria (234), Germania (128), Italia (125) și Austria (81).

Aceștia sunt în principal lucrători, membri de familie sau persoane care dispun de mijloace proprii de întreținere.

Combaterea șederii ilegale

În primul trimestru au fost desfășurate 60 de acțiuni pentru prevenirea și combaterea șederii ilegale, dintre care două acțiuni proprii, 36 realizate în cooperare cu alte structuri, 5 controale și 17 verificări în teren.

În urma acestora au fost aplicate 27 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 50.000 de lei. Totodată, au fost depistați 5 străini, dintre care 4 desfășurau activități lucrative fără forme legale, iar un caz a vizat o persoană aflată în ședere ilegală. A fost emisă și o decizie de returnare voluntară.

Sprijin pentru refugiații din Ucraina

În contextul conflictului din Ucraina, autoritățile au emis 133 de permise de ședere pentru cetățeni ucraineni beneficiari de protecție temporară, precum și 11 cereri de reemitere a acestor documente.

Informare pentru angajatori și comunitate

Pe lângă activitatea administrativă, instituția a organizat sesiuni de informare pentru 35 de societăți comerciale, în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă Satu Mare, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare și Administrația Județeană a Finanțelor Publice Satu Mare.

În trimestrul al doilea, vor fi derulate activități de informare dedicate persoanelor fizice și juridice care oferă cazare cetățenilor străini, privind obligațiile legale de notificare a autorităților.

Rol esențial în economie și siguranță

Activitatea Biroul pentru Imigrări Satu Mare rămâne esențială atât pentru sprijinirea mediului economic, prin facilitarea angajării legale a lucrătorilor străini, cât și pentru menținerea respectării legislației privind regimul străinilor în România.