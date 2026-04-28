Ediția a XIII-a reunește tineri artiști și muzicieni consacrați într-un eveniment dedicat talentului și pasiunii. Concurs, gală a laureaților și recital aniversar susținut de Trio Andrei, pe 30 aprilie





Iubitorii muzicii clasice sunt invitați la o nouă ediție a Festivalului „Samus GuitArt”, un eveniment devenit deja tradiție în peisajul cultural din Satu Mare. Manifestarea va avea loc în data de 30 aprilie 2026, într-un cadru artistic deosebit, la Muzeul de Artă Satu Mare.

Concurs dedicat tinerelor talente

Ajuns la cea de-a XIII-a ediție, concursul de chitară clasică își propune să promoveze tinerii artiști și să încurajeze performanța în domeniul muzical. Participanții vor avea ocazia să-și demonstreze talentul în fața unui juriu de specialitate și a publicului.

Evenimentul este organizat de Școala de Arte Satu Mare, cu sprijinul Consiliul Județean Satu Mare și al partenerilor culturali.

Programul serii

Manifestarea va debuta la ora 17:00 cu desfășurarea concursului, urmată de premierea laureaților la ora 18:30. Seara se va încheia într-o notă festivă, cu un recital susținut de Trio Andrei, programat pentru ora 19:00.

Recital aniversar special

Momentul de vârf al evenimentului va fi recitalul oferit de Trio Andrei, care marchează 25 de ani de activitate artistică. Publicul va avea ocazia să asculte interpretări de excepție într-o atmosferă elegantă și plină de emoție.

O invitație la muzică și rafinament

Festivalul „Samus GuitArt” reprezintă o oportunitate de a celebra muzica clasică și de a susține artiștii, fie ei aflați la început de drum sau deja consacrați.

Organizatorii îi invită pe sătmăreni și nu numai să participe la acest eveniment special și să se bucure de o seară dedicată artei și excelenței muzicale.



