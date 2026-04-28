Un biciclist a fost rănit după ce un autoturism nu a acordat prioritate într-o intersecție din localitate Conducătorul auto, în vârstă de 78 de ani, a fost depistat la scurt timp de polițiști





Un accident rutier soldat cu rănirea unui biciclist și părăsirea locului faptei de către șofer a avut loc pe 27 aprilie, în localitatea Bixad. Polițiștii au intervenit prompt și au reușit identificarea conducătorului auto în scurt timp.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit informațiilor furnizate de polițiștii din cadrul Poliția Orașului Negrești-Oaș, evenimentul s-a produs în jurul orei 13:28, în intersecția străzii Toamnei cu strada Râului.

Un autoturism nu ar fi acordat prioritate de dreapta și ar fi pătruns în intersecție, intrând în coliziune cu un bărbat de 65 de ani, din Bixad, care se deplasa regulamentar pe bicicletă.

Șoferul a părăsit locul accidentului

După impact, conducătorul autoturismului a părăsit locul producerii accidentului, fapt ce a determinat demararea imediată a verificărilor pentru identificarea acestuia.

Biciclist rănit, transportat la spital

În urma coliziunii, biciclistul a suferit vătămări corporale ușoare și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șofer identificat în scurt timp

Polițiștii au reușit să identifice rapid conducătorul auto, fiind vorba despre un bărbat de 78 de ani, din aceeași localitate.

Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În cazul biciclistului, aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ancheta continuă

Cercetările sunt în desfășurare pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul, inclusiv a responsabilităților fiecărei persoane implicate.