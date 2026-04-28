INFRAȚIUNE Șofer fără permis, depistat în trafic la Tășnad

Locale 28.04.2026 13:55
Un bărbat de 34 de ani a fost oprit de polițiști în timp ce conducea ilegal pe o stradă din oraș. Cercetările continuă pentru infracțiunea de conducere fără permis


Un nou caz de încălcare a legislației rutiere a fost depistat de polițiști în orașul Tășnad, unde un bărbat a fost prins conducând fără a deține permis de conducere.

Fără permis pentru nicio categorie

Incidentul a avut loc în data de 27 aprilie, în jurul orei 16:53, când polițiștii din cadrul Poliția Orașului Tășnad au oprit pentru control un autoturism pe strada Petru Maior.

La volan se afla un bărbat de 34 de ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, ceea ce constituie infracțiune conform legislației în vigoare.

Dosar penal deschis

Pe numele bărbatului a fost întocmit dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii reamintesc că astfel de acțiuni vor continua, scopul fiind creșterea siguranței rutiere și prevenirea accidentelor generate de comportamente iresponsabile în trafic.

